Şükran Polat 'dayanamıyorum' diyerek gelini Dilan Polat'ın mektubunu paylaştı! 'Eziyet, zulüm ediyorlar...'

MYNET- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Dilan ve Engin Polat hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından toplamda 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer 26 şüpheli hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

'DAYANAMIYORUM'

4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Dilan Polat'tan mektup geldi. Dilan Polat'ın mektubunu kaynanası Şükran Polat 'dayanamıyorum' diyerek sosyal medya üzerinden paylaştı.

'ÖLÜME TERK ETTİLER'

Mektupta Dilan Polat'ın "Bizi haksız yere çocuklarımızdan ayırıyorlar. iddianamede tek bir delil olmadan yargılanıyoruz. Hiçbir suçumuz yok. Eziyet, zulüm ediyorlar bize. Beni burada ölüme terk ettiler" sözleri dikkat çekti.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları mektubun bir deftere yazılı olması üzerine "bu nasıl iş?" yorumlarında bulundu. Fakat açıklama, Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak'tan geldi. Toprak, "Yazı karakteri ve imza bizzat Dilan'a aittir" ifadelerini kullandı.



