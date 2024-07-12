MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şükran Polat 'dayanamıyorum' diyerek gelini Dilan Polat'ın mektubunu paylaştı! 'Eziyet, zulüm ediyorlar...'

Şükran Polat 'dayanamıyorum' diyerek gelini Dilan Polat'ın mektubunu paylaştı! 'Eziyet, zulüm ediyorlar...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.07.2024 07:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı. 75 sayfalık iddianame sonucunda Dilan ve Engin Polat için 20 yıldan 40 yıla kadar hapis talep edildi. Tutukluluklarına devam edilen Dilan Polat'tan mektup geldi. Kaynanası Şükran Polat 'dayanamıyorum' diyerek paylaştı.

Şükran Polat 'dayanamıyorum' diyerek gelini Dilan Polat'ın mektubunu paylaştı! 'Eziyet, zulüm ediyorlar...'

MYNET- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

dilan polatkapakson

Hazırlanan iddianamede, Dilan ve Engin Polat hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından toplamda 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

dilan polat 2

Diğer 26 şüpheli hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

'DAYANAMIYORUM'

4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Dilan Polat'tan mektup geldi. Dilan Polat'ın mektubunu kaynanası Şükran Polat 'dayanamıyorum' diyerek sosyal medya üzerinden paylaştı.

mektup 1

'ÖLÜME TERK ETTİLER'

Mektupta Dilan Polat'ın "Bizi haksız yere çocuklarımızdan ayırıyorlar. iddianamede tek bir delil olmadan yargılanıyoruz. Hiçbir suçumuz yok. Eziyet, zulüm ediyorlar bize. Beni burada ölüme terk ettiler" sözleri dikkat çekti.

metup 2

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları mektubun bir deftere yazılı olması üzerine "bu nasıl iş?" yorumlarında bulundu. Fakat açıklama, Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak'tan geldi. Toprak, "Yazı karakteri ve imza bizzat Dilan'a aittir" ifadelerini kullandı.

CANAN

Express
Milli futbolcuyla sessiz sedasız evlendi! Düğün pozu ve gelinliği gündemdeMilli futbolcuyla sessiz sedasız evlendi! Düğün pozu ve gelinliği gündemde
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: 'Türkiye tarafından onaylanmayacaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: 'Türkiye tarafından onaylanmayacaktır'

Adı o sokağa verildi! AK Parti grubundan itiraz geldi: 'Meclis'te çoğunluğu aldığımızda biz de ismi değiştireceğiz'

Adı o sokağa verildi! AK Parti grubundan itiraz geldi: 'Meclis'te çoğunluğu aldığımızda biz de ismi değiştireceğiz'

Duyduğu ses ölümüne neden oldu! Müdahaleler çaresiz kaldı

Duyduğu ses ölümüne neden oldu! Müdahaleler çaresiz kaldı

Yer: Adana! Polis merkezini pompalı tüfekle bastı: Olay öncesi "şehit olmaya gidiyorum" demiş...

Yer: Adana! Polis merkezini pompalı tüfekle bastı: Olay öncesi "şehit olmaya gidiyorum" demiş...

La Nina başlıyor! 'Rekor sıcaklık lafını çok fazla kullanamayacağız'

La Nina başlıyor! 'Rekor sıcaklık lafını çok fazla kullanamayacağız'

Hem ev sahibi hem de misafiri hastanelik oldu! "İçine canavar kaçmış"

Hem ev sahibi hem de misafiri hastanelik oldu! "İçine canavar kaçmış"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.