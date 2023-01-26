Wanda Nara'nın taciz edildiğini açıklayan Icardi geceyi yangın yerine çevirdi! Galatasaray taraftarının yaptığı olay ise sosyal medyada gündemi belirledi!

Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi eski takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığı iddia edilmişti. Bu iddianın hemen ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi, Keita Balde'nin Wanda Nara'yı mesaj atarak taciz ettiğini duyurdu.
Mauro Icardi, Keita Balde’nin evli olduğu halde kendi eşi Wanda Nara’ya mesajlar attığını ve Wanda Nara’nın kendisine bu mesajları gönderdiğini açıkladı. Icardi daha sonra bu durumu Keita Balde’nin eşine mesaj atarak Balde konusunda dikkatli olması adına uyardı.
Bu mesajları gören Keita'nın eşi defalarca Icardi'yi aradı. Icardi bu telefon aramalarını Instagram hesabından paylaştı.
Bu olayı gören Galatasaray taraftarı Keita Balde’nin Instagram hesabına adeta hücum etti. Yıldız oyuncuya birçok tehdit mesajı atan sarı-kırmızılı taraftarlar kısa süre içinde binlerce yorum yağdırdı. Keita Balde bu olayı fark ederek, “Telefonum kitlendi, neler oluyor?” şeklinde bir paylaşım yaptı. Kısa süre sonra profilindeki fotoğrafların yorumlarını sınırlandırdı ve kapattı.
Keita Balde'nin profilini kapatması üzerine oynadığı takım olan Spartak Moskova'nın Instagram hesabına hücum eden Galatasaraylı taraftarlar aynı mesajları buraya da atmaya başladı. Spartak Moskova kulübü de bu durumdan rahatsız olarak profilindeki fotoğrafları yorum yapmaya kapattı.