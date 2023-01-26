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  4. Wanda Nara'nın taciz edildiğini açıklayan Icardi geceyi yangın yerine çevirdi! Galatasaray taraftarının yaptığı olay ise sosyal medyada gündemi belirledi!

Wanda Nara'nın taciz edildiğini açıklayan Icardi geceyi yangın yerine çevirdi! Galatasaray taraftarının yaptığı olay ise sosyal medyada gündemi belirledi!

26.01.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mauro Icardi, evli ve 2 çocuğu olan eski takım arkadaşı Keita Balde’nin Wanda Nara'ya mesajlar atarak taciz ettiğini açıkladı. Gece yarısı Instagram hesabından bu iddiayı paylaşan Icardi sosyal medyada gündemin ana maddesi oldu. Takipçileriyle bu durumu paylaşan golcü oyuncu ortalığı adeta yangın yerine çevirdi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi eski takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığı iddia edilmişti. Bu iddianın hemen ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi, Keita Balde'nin Wanda Nara'yı mesaj atarak taciz ettiğini duyurdu.

KEITA'NIN EŞİNE MESAJ ATTI, DEFALARCA ARADI!

KEITA'NIN EŞİNE MESAJ ATTI, DEFALARCA ARADI!

Mauro Icardi, Keita Balde’nin evli olduğu halde kendi eşi Wanda Nara’ya mesajlar attığını ve Wanda Nara’nın kendisine bu mesajları gönderdiğini açıkladı. Icardi daha sonra bu durumu Keita Balde’nin eşine mesaj atarak Balde konusunda dikkatli olması adına uyardı.

Bu mesajları gören Keita'nın eşi defalarca Icardi'yi aradı. Icardi bu telefon aramalarını Instagram hesabından paylaştı.

GALATASARAY TARAFTARI ÇILGINA DÖNDÜ!

GALATASARAY TARAFTARI ÇILGINA DÖNDÜ!

Bu olayı gören Galatasaray taraftarı Keita Balde’nin Instagram hesabına adeta hücum etti. Yıldız oyuncuya birçok tehdit mesajı atan sarı-kırmızılı taraftarlar kısa süre içinde binlerce yorum yağdırdı. Keita Balde bu olayı fark ederek, “Telefonum kitlendi, neler oluyor?” şeklinde bir paylaşım yaptı. Kısa süre sonra profilindeki fotoğrafların yorumlarını sınırlandırdı ve kapattı.

TARAFTARLAR HIZINI ALAMADI! TAKIM SAYFASINA DA YAZDILAR

TARAFTARLAR HIZINI ALAMADI! TAKIM SAYFASINA DA YAZDILAR

Keita Balde'nin profilini kapatması üzerine oynadığı takım olan Spartak Moskova'nın Instagram hesabına hücum eden Galatasaraylı taraftarlar aynı mesajları buraya da atmaya başladı. Spartak Moskova kulübü de bu durumdan rahatsız olarak profilindeki fotoğrafları yorum yapmaya kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi galatasaray keita balde

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