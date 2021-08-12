X-Men: Dark Phoenix konusu nedir? X-Men: Dark Phoenix oyuncuları kimler?

Bir süper kahraman filmi X-Men: Dark Phoenix bu akşam ATV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence ve Sophie Turner gibi başarılı isimler yer alıyor. X-Men: Dark Phoenix 2019'da vizyona girdi. İşte ayrıntılar...

X-MEN: DARK PHOENİX KONUSU NEDİR?

X-Men ekibinin karşısında şu ana dek en güçlü ve zorlu düşmanları çıkar. Uzaydaki bir kurtarma görevi esnasında Jean gizemli, kozmik bir güç tarafından hasar alır.

Aldığı darbe ile hayatını kaybetme noktasına gelen Jean eve döndüğünde bu gücün onu daha güçlü kıldığını anlar. Ancak bu güç onu daha dengesiz biri yapar.

Kontrolü kaybeden Jean artık sevdiklerine zarar vermeye başlar ve bu durum da X-Men'i bir arada tutan yapının çözülmesine neden olur. Parçalanan ekip yeniden bir araya gelmenin yolunu bulmalıdır.

Jean'in içindeki gücü silahlaştırmaya ve galaksiye hükmetmek isteyen uzaylılardan dünyayı kurtarmaya çalışırlar.