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X-Men: Dark Phoenix konusu nedir? X-Men: Dark Phoenix oyuncuları kimler?

12.08.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

X-Men: Dark Phoenix, 12 Ağustos 2021 Perşembe günü ATV ekranlarında yerini alacak. Başrollerinde James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence ve Sophie Turner gibi ünlü isimlerin yer aldığı X-Men: Dark Phoenix bir süper kahraman filmi. Filmin yönetmenliği ve senaryosu Simon Kinberg'e ait. İşte ayrıntılar...

Bir süper kahraman filmi X-Men: Dark Phoenix bu akşam ATV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence ve Sophie Turner gibi başarılı isimler yer alıyor. X-Men: Dark Phoenix 2019'da vizyona girdi. İşte ayrıntılar...

X-MEN: DARK PHOENİX KONUSU NEDİR?

X-Men ekibinin karşısında şu ana dek en güçlü ve zorlu düşmanları çıkar. Uzaydaki bir kurtarma görevi esnasında Jean gizemli, kozmik bir güç tarafından hasar alır.
Aldığı darbe ile hayatını kaybetme noktasına gelen Jean eve döndüğünde bu gücün onu daha güçlü kıldığını anlar. Ancak bu güç onu daha dengesiz biri yapar.
Kontrolü kaybeden Jean artık sevdiklerine zarar vermeye başlar ve bu durum da X-Men'i bir arada tutan yapının çözülmesine neden olur. Parçalanan ekip yeniden bir araya gelmenin yolunu bulmalıdır.
Jean'in içindeki gücü silahlaştırmaya ve galaksiye hükmetmek isteyen uzaylılardan dünyayı kurtarmaya çalışırlar.

X-MEN: DARK PHOENİX OYUNCULARI

X-MEN: DARK PHOENİX OYUNCULARI
* Sophie Turner - Jean Grey / Phoenix * James McAvoy - Professor Charles Xavier * Michael Fassbender - Erik Lehnsherr / Magneto * Jennifer Lawrence - Raven / Mystique * Nicholas Hoult - Hank McCoy / Beast * Tye Sheridan - Scott Summers / Cyclops * Alexandra Shipp - Ororo Munroe / Storm * Jessica Chastain - Vuk * Evan Peters - Quicksilver * Scott Shepherd - Dr. John Grey * Kodi Smit-McPhee - Kurt Wagner / Nightcrawler * Ato Essandoh - Jones
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