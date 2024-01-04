Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ "Çok fazla paylaşmam" diyerek anlattı: "İlk önce boşandım..." Çağla Şıkel açıklaması

Yalı Çapkını dizisindeki Orhan karakteriyle adından söz ettiren Altuğ devamında "O düşüş dönemini annemin ölümüyle yaşadım ilk önce boşandım arkasından annem öldü çok kötü hissettiğim anlar oldu ama ben bunu da çok fazla paylaşmam" dedi.

Altuğ "O sırada yanımda olanlar zedeleniyor tabii bencilleşiyorum kimse bunu hak etmiyor" ifadelerini kullandı.