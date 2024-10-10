Yapay zeka, Süper Lig şampiyonunu belirledi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yarışında 89 puanla zirvede eşitlik var...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya yarış verdiği sezonda ipi kimin göğüsleyeceği büyük merak konusu olmuş durumda... Yapay zeka firması Euro Club Index'e göre Süper Lig'de şampiyon averajla belirlenecek.
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