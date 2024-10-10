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Yapay zeka, Süper Lig şampiyonunu belirledi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yarışında 89 puanla zirvede eşitlik var...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.10.2024 16:13
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya yarış verdiği sezonda ipi kimin göğüsleyeceği büyük merak konusu olmuş durumda... Yapay zeka firması Euro Club Index'e göre Süper Lig'de şampiyon averajla belirlenecek.

Euro Club Index, her sene yaptığı Süper Lig şampiyonu tahmini yineleyerek paylaştı. Yapılan paylaşımda 89 puanla iki takım zirvede yer aldı ve şampiyonu ikili averaj belirledi.

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beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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