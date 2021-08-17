Yaprak Dökümü'ndeki "Leyla" ile akıllara kazındı! İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali!

Uzun yıllar ekran önünde olan ve birçok dizi, film projesinin oyuncu kadrosunda yer almış Gökçe Bahadır ilk olarak Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Bennu Yıldırımlar ile rol aldığı "Yaprak Dökümü" dizisi ile akıllara kazındı. Yaprak Dökümünü'nün ardından oyunculuk kariyerine devam eden Bahadır, son zamanlarda rol aldığı projelerle adından sık sık söz ettirdi.