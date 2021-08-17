Yaprak Dökümü'ndeki "Leyla" ile akıllara kazındı! İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali!

Uzun yıllar ekran önünde olan ve birçok dizi, film projesinin oyuncu kadrosunda yer almış Gökçe Bahadır ilk olarak Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Bennu Yıldırımlar ile rol aldığı "Yaprak Dökümü" dizisi ile akıllara kazındı. Yaprak Dökümünü'nün ardından oyunculuk kariyerine devam eden Bahadır, son zamanlarda rol aldığı projelerle adından sık sık söz ettirdi.
İŞTE GÖKÇE BAHADIR'IN ESTETİKSİZ HALİ!
39 yaşındaki başarılı oyuncu Gökçe Bahasır, Reşat Nuri Gündekin'in kitabından uyarlanan "Yaprak Dökümü" adlı dizinin ardından Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Ufak Tefek Cinayetler gibi başarılı dizilerin oyuncu kadrosunda rol aldı.
Uzun yıllardır ekranda olan Bahadır dizi, film, sinema ve reklam projelerinde yer aldı.
24 Ekim 2017'de Star TV'de yayınlanmaya başlayan, başrollerinde Bade İşçil, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen ve Mert Fırat yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde hayat verdiği "Oya" karakteriyle ününe ün kattı. Ufak Tefek Cinayetler, 11 Aralık 2018 tarihinde final yaptı.
Türk oyuncu Gökçe Bahadır, Instagram'dan 1,4 milyon takipçisi için "gokce.bhdr" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.
Başarılı oyuncunun estetiksiz hali ortaya çıktı. İşte Gökçe Bahadır'ın estetik yaptırmadan önceki hali...
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