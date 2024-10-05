Yaprak Dökümü'yle ilgili şaşırtan gerçek! Dayak sahnesinde o oyuncuyu gerçekten dövmüş!

GÖKÇE BAHADIR DA NASİBİNİ ALMIŞ!

Rolünü fazlasıyla ciddiye alan Tolga Karel yüzünden Gökçe Bahadır’ın bir sahneden sonra belinde fıtık olmuş. “Tecavüz sahnemiz vardı. Beni bir koltuktan, ayak bileklerimden çekti ve yere düştüm. O sahneyi çektim, sıcağı sıcağına bir şey anlamadım, eve gittim. Evde nasıl bir acı, çığlık çığlığayım” sözleriyle yaşadıkları anlatmış.