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Yaprak Dökümü'yle ilgili şaşırtan gerçek! Dayak sahnesinde o oyuncuyu gerçekten dövmüş!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.10.2024 17:20
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Neslihan Atagül, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi isimlerin yer aldığı Türk dizi tarihinin en efsane projelerinden biri olan Yaprak Dökümü'yle ilgili şaşırtan bir gerçek yıllar sonra yeniden gündem oldu. Dizinin popüler olduğu dönemde Beyaz Show'a katılan dizi ekibinden Tolga Karel, Ferhunde'ye hayat veren Deniz Çakır'ı sahne sırasında gerçekten dövdüğünü anlatmış.

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden uyarlanan ve 2005 senesinde ekranlara gelmeye başlayan dizi Yaprak Dökümü, Neslihan Atagül, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi başarılı isimlerin hayatımıza katıp, 2010 yılında ekranlara veda etmişti.

O çekim hatası yıllar sonra ortaya çıktı! O çekim hatası yıllar sonra ortaya çıktı!
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Finalin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen ilk günkü gibi bütün detayları hafızalara kazınan diziyle ilgili yıllar sonra bir gerçek ortaya çıktı. O dönem en popüler programlardan biri olan Beyaz Show'a katılan dizinin oyuncuları ilginç bir itirafta bulunmuş.

DENİZ ÇAKIR'I GERÇEKTEN DÖVMÜŞ!

DENİZ ÇAKIR'I GERÇEKTEN DÖVMÜŞ!

Beyazıt Öztürk'ün konuklarına sorular sorduğu programda "En unutamadığınız sahne hangisi?" diye soran Beyazıt Öztürk, Oğuz'u karakterine hayat veren Tolga Karel'den şaşırtan bir cevap almış. Yaprak Dökümü'nün 55. bölümde Oğuz'un Ferhunde'yi dövdüğü sahneyi unutamadığını söyleyen Tolga Karel, Ferhunde karakteri canlandıran Deniz Çakır'ı gerçekten dövdüğünü itiraf etmiş. 

O anlarda ise Deniz Çakır, "Kameraya kafamı gerçekten geçirmiştin. Kafam yarılmıştı" diyor. Tolga Karel şu sözlerle anlatıyor: "Yönetmen 'Dövsene Tolga' diyor, 'Vur' diyor. Bir gün kavga dövüş yaptım. Yönetmen 'Vur' diyor yapacak bir şey yok."

GÖKÇE BAHADIR DA NASİBİNİ ALMIŞ!

GÖKÇE BAHADIR DA NASİBİNİ ALMIŞ!

Rolünü fazlasıyla ciddiye alan Tolga Karel yüzünden Gökçe Bahadır’ın bir sahneden sonra belinde fıtık olmuş. “Tecavüz sahnemiz vardı. Beni bir koltuktan, ayak bileklerimden çekti ve yere düştüm. O sahneyi çektim, sıcağı sıcağına bir şey anlamadım, eve gittim. Evde nasıl bir acı, çığlık çığlığayım” sözleriyle yaşadıkları anlatmış.

YAPRAK DÖKÜMÜ KONUSU NEDİR?

YAPRAK DÖKÜMÜ KONUSU NEDİR?

Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden günümüze uyarlanan Yaprak Dökümü, değerlerine bağlı bir ailenin sosyal ve ekonomik şartlara direniş öyküsünü ekranlara taşıyor. Bütün hayatını beş çocuğuna iyi bir ahlak vermeye adayan Ali Rıza Bey, bir haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızları Necla’nın da üniversiteyi kazanmasıyla Ali Rıza Bey ve ailesi İstanbul’a yerleşmeye karar verir.

Anahtar Kelimeler:
Yaprak Dökümü Gökçe Bahadır Tolga Karel
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