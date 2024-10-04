Yaprak Dökümü'ndeki çekim hatası yıllar sonra ortaya çıktı! Seyirci fark etti...

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden uyarlanan ve 2005 senesinde ekranlara gelmeye başlayan dizi Yaprak Dökümü, Türk dizi tarihinin en efsane yapımlarından bir tanesi. Neslihan Atagül, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi başarılı isimlerin hayatımıza girdiği dizi, 2010 yılında ekranlara veda etmişti.

YILLAR SONRA ÇEKİM HATASI FARK EDİLDİ!

Finalin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen ilk günkü gibi bütün detayları hatırlanan diziyle ilgili yıllar sonra çekim hatası olduğu fark edildi. TikTok'ta bir kullanıcının bulduğu o hatada, Yaprak Dökümü'nün 5. bölümünde vurulan Oğuz'a bakan patronun odasında koltukta set çalışanları otururken görüldü.

YAPRAK DÖKÜMÜ KONUSU NEDİR?

Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden günümüze uyarlanan Yaprak Dökümü, değerlerine bağlı bir ailenin sosyal ve ekonomik şartlara direniş öyküsünü ekranlara taşıyor. Bütün hayatını beş çocuğuna iyi bir ahlak vermeye adayan Ali Rıza Bey, bir haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızları Necla’nın da üniversiteyi kazanmasıyla Ali Rıza Bey ve ailesi İstanbul’a yerleşmeye karar verir. Fakat Ali Rıza Bey, doğup büyüdüğü şehri çok değişmiş bulur. Bu farklı çevrede çocukların istekleri de değişmeye başlamıştır. Büyük şehir hayatının getirdiği ekonomik krizler kaçınılmazdır. Ali Rıza Bey, ekonomik gücüyle birlikte otoritesini de kaybetmiştir. Askerden dönüp ailenin yükünü omuzlayan Şevket de evli bir kadına gönlünü kaptırır.