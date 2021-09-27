Yargı 2. bölümü sosyal medyayı salladı! "Müge abla bir yardım et"

Kanal D’nin, Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’i buluşturan, Ay Yapım imzalı yeni dizisi Yargı’nın ikinci bölümü gündem oldu. İlk bölümüyle sosyal medyaya damga vuran, çarpıcı hikayesiyle çok konuşulan ‘Yargı’nın ikinci bölümü de çok konuşuldu.

YARGI DİZİSİNE YORUM YAĞDI

Yeni bölümde Ilgaz ile Metin, Çınar’ın suçluluğu üzerine konuşuyor. Ilgaz, babasına Çınar’ın suçluluğundan nasıl bu kadar emin olduğunu sorarken Metin tavrından ödün vermiyor.

Bunun üzerine, Ilgaz her şeye rağmen Çınar’ın yanında olmaları gerektiğini vurgularken genç savcının “Aile olmanın da bedeli bu demek ki…” sözleri herkesi derinden etkiliyor.

Yeni bölümde İnci’nin ölümü araştırılırken cinayetle suçlanan Çınar’ın babasının İnci ile ortaya çıkan fotoğrafı izleyiciyi şoke etti. Twitter'da Yargı ile ilgili paylaşımlar öne çıkarken en çok da Müge Anlı tweeti paylaşıldı.