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Yargı 2. bölümü sosyal medyayı salladı! "Müge abla bir yardım et"

27.09.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı 2. bölümü ile sosyal medyayı salladı. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’i buluşturan dizi sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da gündem olan Yargı için izleyiciler Müge Anlı'ya seslendi.

Kanal D’nin, Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’i buluşturan, Ay Yapım imzalı yeni dizisi Yargı’nın ikinci bölümü gündem oldu. İlk bölümüyle sosyal medyaya damga vuran, çarpıcı hikayesiyle çok konuşulan ‘Yargı’nın ikinci bölümü de çok konuşuldu.

YARGI DİZİSİNE YORUM YAĞDI

Yeni bölümde Ilgaz ile Metin, Çınar’ın suçluluğu üzerine konuşuyor. Ilgaz, babasına Çınar’ın suçluluğundan nasıl bu kadar emin olduğunu sorarken Metin tavrından ödün vermiyor.
Bunun üzerine, Ilgaz her şeye rağmen Çınar’ın yanında olmaları gerektiğini vurgularken genç savcının “Aile olmanın da bedeli bu demek ki…” sözleri herkesi derinden etkiliyor.
Yeni bölümde İnci’nin ölümü araştırılırken cinayetle suçlanan Çınar’ın babasının İnci ile ortaya çıkan fotoğrafı izleyiciyi şoke etti. Twitter'da Yargı ile ilgili paylaşımlar öne çıkarken en çok da Müge Anlı tweeti paylaşıldı.

YARGI OYUNCULARI

YARGI OYUNCULARI
Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Müge Anlı Pınar Deniz Yargı dizisi
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