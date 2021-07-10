Yasemin Özilhan'dan şaşırtan itiraf! Aldığım çantanın fiyatını kasada öğrendim, utandım

Tayt ve tişörtü üstümden çıkarmadan yaşayabilirim. Spordan dolayı bir de rahatlıktan dolayı...

Küçükken bana 'Pato' diyorlardı. Patates kızartmasını çok sevdiğim için... Hala çok severim.

* Ruhsuz değilim ama müzikle aram çok yok. Tarkan konserine gideriz ama... * En çok vakti Whatsapp ve Instagram'da geçiriyorum. Evdeyken televizyon karşısında Yeşilçam filmleri izlemeye bayılıyorum.

"ASLA CİĞER YEMEM"

* El kremimi çantamdan hiç eksik etmem. * En sevdiğim yemek kapuska. Yaprak sarma... Yemek ayırmam ama ciğer asla yemem. Birkaç kez şans verdim kendisine ama olmadı.