Yasemin Özilhan'dan şaşırtan itiraf! Aldığım çantanın fiyatını kasada öğrendim, utandım

"YEŞİLÇAM FİLMLERİNE BAYILIYORUM"
* Ruhsuz değilim ama müzikle aram çok yok. Tarkan konserine gideriz ama...
* En çok vakti Whatsapp ve Instagram'da geçiriyorum. Evdeyken televizyon karşısında Yeşilçam filmleri izlemeye bayılıyorum.
* Dünya iyileşince ilk gideceğimiz yer İzzet'in Los Angeles benim New York. Kızlar Disneland' gitmek istiyor.
"ÇANTANIN FİYATINI ÖĞRENİNCE UTANDIM"
* Hayatımda yaptığım en saçma harcama bir çantayaydı. Fiyatını kasada öğrendim, utandım.
* Eğer konu tatlıysa, mutfakta kendime 10 üzerinden 9 puan veririm. En sevdiğim tatlı sütlaç, şekerpare, çikolatalı kek...
* Unutamadığım seyahatim Hollanda.
"ASLA CİĞER YEMEM"
* El kremimi çantamdan hiç eksik etmem.
* En sevdiğim yemek kapuska. Yaprak sarma... Yemek ayırmam ama ciğer asla yemem. Birkaç kez şans verdim kendisine ama olmadı.
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