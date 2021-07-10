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  4. Yasemin Özilhan'dan şaşırtan itiraf! Aldığım çantanın fiyatını kasada öğrendim, utandım

Yasemin Özilhan'dan şaşırtan itiraf! Aldığım çantanın fiyatını kasada öğrendim, utandım

10.07.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasemin Özilhan, Mert Vidinli'nin YouTube kanalına konuk oldu. Ailesi ile birlikte tatil yapan Özilhan, merak edilenleri anlattı.

  • Küçükken bana 'Pato' diyorlardı. Patates kızartmasını çok sevdiğim için... Hala çok severim.

  • Tayt ve tişörtü üstümden çıkarmadan yaşayabilirim. Spordan dolayı bir de rahatlıktan dolayı...

  • Spiderman filmini defalarca kez sıkılmadan izlerim.

"YEŞİLÇAM FİLMLERİNE BAYILIYORUM"

* Ruhsuz değilim ama müzikle aram çok yok. Tarkan konserine gideriz ama... * En çok vakti Whatsapp ve Instagram'da geçiriyorum. Evdeyken televizyon karşısında Yeşilçam filmleri izlemeye bayılıyorum.
* Dünya iyileşince ilk gideceğimiz yer İzzet'in Los Angeles benim New York. Kızlar Disneland' gitmek istiyor.

"ÇANTANIN FİYATINI ÖĞRENİNCE UTANDIM"

"ÇANTANIN FİYATINI ÖĞRENİNCE UTANDIM"
* Hayatımda yaptığım en saçma harcama bir çantayaydı. Fiyatını kasada öğrendim, utandım.
* Eğer konu tatlıysa, mutfakta kendime 10 üzerinden 9 puan veririm. En sevdiğim tatlı sütlaç, şekerpare, çikolatalı kek... * Unutamadığım seyahatim Hollanda.

"ASLA CİĞER YEMEM"

"ASLA CİĞER YEMEM"
* El kremimi çantamdan hiç eksik etmem. * En sevdiğim yemek kapuska. Yaprak sarma... Yemek ayırmam ama ciğer asla yemem. Birkaç kez şans verdim kendisine ama olmadı.
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Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan
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