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  4. 'Yatakta çılgınım' demişti, bikinili pozuyla yakıp geçti!

'Yatakta çılgınım' demişti, bikinili pozuyla yakıp geçti!

29.09.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda yaptığı cinsel ilişki itirafıyla adından söz ettiren 48 yaşındaki ünlü model Heidi Klum, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozuyla nefes kesti.

2019 yılında kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi Tom Kaulitz ile dünyaevine giren Heidi Klum, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla yürek hoplatıyor. Klum'un, paylaştığı bikinili pozları büyük beğeni topluyor. İşte Heidi Klum'un nefes kesen tatil pozları:

'Yatakta çılgınım' demişti, bikinili pozuyla yakıp geçti!

'Yatak çılgınım' diyen modelden bikinili poz!

PAYLAŞIMLARI YÜREK HOPLATIYOR

48 yaşındaki Alman manken Heidi Klum, cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.
2019 yılında 32 yaşındaki müzisyen sevgilisi Tom Kaulitz ile evlenen model, cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bırakmıştı.
Klum'un ses getiren itirafı şu şekildeydi: Bazı insanlar yatakta daha deneyimli, bazıları ise daha sıkıcıdır.
Eğer vahşi ve çılgınsan bunu açığa çıkarmalısın. Bazen renk katmak için çaba sarf etmek, normal kabul edilenin dışında bir şeyler yapmak iyidir.
Ben yatakta oldukça çılgınım. Partnerimi bulutların üzerine çıkarmayı seviyorum.
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Anahtar Kelimeler:
Model Almanya Heidi Klum
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