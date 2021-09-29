'Yatakta çılgınım' demişti, bikinili pozuyla yakıp geçti!

Klum'un ses getiren itirafı şu şekildeydi: Bazı insanlar yatakta daha deneyimli, bazıları ise daha sıkıcıdır.

Eğer vahşi ve çılgınsan bunu açığa çıkarmalısın. Bazen renk katmak için çaba sarf etmek, normal kabul edilenin dışında bir şeyler yapmak iyidir.