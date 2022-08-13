Yaz stajı için Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler İstanbul'u geziyor

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) iş birliğiyle başlatılan SkyGlobal Kültürel Değişim ve Yaz Stajı Programı için 6 farklı ülkeden Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler, İstanbul'daki tarihi ve kültürel mekanları geziyor.

SkyGlobal Kültürel Değişim ve Yaz Stajı Programı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde YEE tarafından yürütülen TABİP kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ iş birliğiyle başlatıldı.

Malezya, Azerbaycan, Polonya, Pakistan, Kazakistan ve Özbekistan'dan programa katılan 10 mühendislik öğrencisi, TUSAŞ'da 4 hafta boyunca mesleki gözlemleri, mühendislik görevlerini tanıma, uzmanlarla görüşme, tesis gezilerini içeren eğitim aldı.

Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, YEE tarafından Türk kültürünün tanıtılması amacıyla sosyokültürel etkinlikleri içeren gezi programına İstanbul'dan başladı.

İlk olarak Sultanahmet'e gelen öğrenciler, burada Topkapı Sarayı'nı gezerek, eserleri inceledi. Daha sonra Sultanahmet Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, rehberlerinden bölgedeki tarihi mekanlara ilişkin bilgi aldı.

Tur programı kapsamında öğrencilere mihmandarlık yapan YEE Özel Kalem Müdürlüğü görevlisi Eda Armut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SkyGlobal Kültürel Değişim ve Yaz Stajı Programı için farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen ve stajlarını tamamlayan 10 öğrenci için eğitim sonrası bir haftalık gezi programı planladıklarını anlattı.

İstanbul'da başlayan gezinin Ankara ve Kapadokya'da da devam edeceğini dile getiren Armut, "Amacımız Türkçeyi ve Türk kültürünü dünyaya yansıtmak. Yurt dışındaki öğrencilere Türkçe eğitimini sevdirmek, onlara Türkçe öğretmek ve Türk kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.

Öğrencilerin İstanbul'u çok sevdiklerini aktaran Armut, "Adeta büyülendiler. Herkes çok memnun olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

- "Burada sanki kendi vatanımdayım"

Programa Azerbaycan'dan katılan Bakü Yüksek Petrol Okulu Proses Otomasyon Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Nihad Habizada, stajın çok güzel geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığına, YEE'ye ve TUSAŞ'a teşekkür etti.

Stajın kültürel haftası kapsamında İstanbul, Ankara ve Kapadokya'yı gezeceklerini aktaran Habizada, "Hepsi çok güzel yerler. Aslında Azerbaycan-Türkiye bir millet iki devlet. O yüzden ben burada sanki kendi vatanımdayım." diye konuştu.

İstanbul'a daha önce gelmediğini henüz kentte bir gece geçirdiklerini ancak çok beğendiğini dile getiren Habizada, buraya gelmeden önce gitmeyi planladığı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın türbesini de ziyaret etmek istediğini kaydetti.

Azerbaycan'dan gelen mühendislik fakültesi mezunu 23 yaşındaki Aişat Seyidova, muharip uçak departmanında staj yaptığını ve stajın çok iyi geçtiğini, mentorlarından bilgisayar ve yazılım mühendisliği alanlarında yeni bilgiler öğrendiklerini anlattı.

Ablasının İstanbul'da yaşadığını ancak daha önce hiç kente gelmediğini belirten Seyidova, "Çok beğendim. Gelmeden önce İstanbul'da Galata Kulesi ve Taksim Meydanı gibi yerlere baktım. Hepsine gitmek isterim." ifadelerini kullandı.

- Kapadokya'da balon turu yapacaklar

İstanbul'da gün boyunca devam edecek gezi programı kapsamında Galata Kulesi ve İstiklal Caddesi ile Beyoğlu'nu gezecek olan öğrenciler, yarın yapacakları Dolmabahçe Sarayı ziyareti ve Boğaz turuyla kentteki gezilerini tamamlayacaklar.

Daha sonra Ankara'ya gidecek öğrenciler, burada Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret edecek, ardından Nevşehir'e geçecek. Ürgüp, Göreme Açık Hava Müzesi, Güvercinlik Vadisi, Avanos'taki çömlek atölyelerini gezecek öğrenciler, Kapadokya'da balon turu da yapacak.