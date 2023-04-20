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Yemen’de bayram yardımı dağıtımında izdiham çıktı! İnsanlar resmen birbirini ezdi: En az 78 ölü...

20.04.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemen’in başkenti Sanaa şehrinde Ramazan Bayramı yardımı için düzenlenen bir etkinlik sırasında izdiham yaşandı. Halk nakdi yardım dağıtımında birbirini ezdi. Yardım izdihamında 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 150’de fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yemen’in başkenti Sanaa şehrinde Ramazan Bayramı yardımına ulaşmak isteyen halk izdihama neden oldu. Husilerin kontrolündeki Sana'da bulunan Sevre Hastanesi Kurulu Başkanı Dr. Mutahhir Murşid, el-Mesirah televizyonuna yaptığı açıklamada, Sana'da bir iş adamının nakdi yardım dağıtımı sırasında izdiham çıktığını söyledi. Murşid, izdihamda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Sanaa'daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, söz konusu yardım çalışmasının İçişleri Bakanlığı ile koordine yapılmaksızın gerçekleştirildiğini, bu nedenle iki iş adamının gözaltına alındığını söyledi. Aceri, Sana'daki güvenlik güçlerinin bölgeye hareketinin ardından inceleme başlatıldığını kaydetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Yemen yardım

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