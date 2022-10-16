Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'da konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin, "8 saat ortadan kayboldu. 8 saat gazeteciler, korumalar, tüm yetkililer atlatılmış. Onlardan ayrı, kamuoyundan gizli ne yapıldı? Ne için, kimlerle, hangi maksada yönelik, nerede, kiminle, ne görüştünüz? Milletimiz kamuoyu bu soruların yanıtını bekliyor." dedi.

Erbakan, partisinin Dedeman Otel'de düzenlenen 2. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmaya, Bartın'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Altı muhalefet partisinin liderlerinin yaptığı toplantıları eleştiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Masanın başındaki 6 benzemez bir de masanın altında gizlenmiş gizli ortak HDP. Bu 7 tane parti bunların yaptığı 37 toplantıdan şu ülkenin, şu milletin hayrına bir tane somut proje çıktı mı Allah aşkına? Şu ekonomik krizden kurtulmak için bir tane kaynak paketi ortaya koyabildiler mi? 'Biz parayı, kaynağı şuradan bulabileceğiz' dediler mi? 6 aydır altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Daha bir cumhurbaşkanı adayını ortaya koyamadılar."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine de değinen Erbakan, "Tam 8 saat ortadan kayboldu. 8 saat gazeteciler, korumalar, tüm yetkililer atlatılmış. Onlardan ayrı, kamuoyundan gizli ne yapıldı? Ne için, kimlerle, hangi maksada yönelik, nerede, kiminle, ne görüştünüz? Doğal olarak milletimiz, kamuoyu bu soruların yanıtını bekliyor. 8 saat ortadan kayboldu, gizli görüşmeler yaptı ve mantıklı bir cevabı ortada yok." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, partisi iktidara geldiğinde üretim ve istihdamı model alan bir ekonomik sistem uygulayacaklarını, tüm kamu çalışanları ve emeklilere yüzde 150 oranında zam yapacaklarını söyledi.

Erbakan'ın konuşmasının ardından tek liste ile gidilen seçimde, mevcut il başkanı Adnan Acar yeniden bu göreve getirildi.

Kongreye, genel başkan yardımcıları Sacit Günbey ve Cengiz Zor ile MKYK üyeleri de katıldı.