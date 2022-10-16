YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'da konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'da konuştu:

16.10.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti ) 8 saat ortadan kayboldu. 8 saat gazeteciler, korumalar, tüm yetkililer atlatılmış. Onlardan ayrı, kamuoyundan gizli ne yapıldı? Ne için, kimlerle, hangi maksada yönelik, nerede, kiminle, ne görüştünüz? Milletimiz, kamuoyu bu soruların yanıtını bekliyor" - "Masanın başındaki 6 benzemez bir de masanın altında gizlenmiş gizli ortak HDP. Bu 7 tane parti bunların yaptığı 37 toplantıdan şu ülkenin, şu milletin hayrına bir tane somut proje çıktı mı?"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin, "8 saat ortadan kayboldu. 8 saat gazeteciler, korumalar, tüm yetkililer atlatılmış. Onlardan ayrı, kamuoyundan gizli ne yapıldı? Ne için, kimlerle, hangi maksada yönelik, nerede, kiminle, ne görüştünüz? Milletimiz kamuoyu bu soruların yanıtını bekliyor." dedi.

Erbakan, partisinin Dedeman Otel'de düzenlenen 2. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmaya, Bartın'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Altı muhalefet partisinin liderlerinin yaptığı toplantıları eleştiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Masanın başındaki 6 benzemez bir de masanın altında gizlenmiş gizli ortak HDP. Bu 7 tane parti bunların yaptığı 37 toplantıdan şu ülkenin, şu milletin hayrına bir tane somut proje çıktı mı Allah aşkına? Şu ekonomik krizden kurtulmak için bir tane kaynak paketi ortaya koyabildiler mi? 'Biz parayı, kaynağı şuradan bulabileceğiz' dediler mi? 6 aydır altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Daha bir cumhurbaşkanı adayını ortaya koyamadılar."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine de değinen Erbakan, "Tam 8 saat ortadan kayboldu. 8 saat gazeteciler, korumalar, tüm yetkililer atlatılmış. Onlardan ayrı, kamuoyundan gizli ne yapıldı? Ne için, kimlerle, hangi maksada yönelik, nerede, kiminle, ne görüştünüz? Doğal olarak milletimiz, kamuoyu bu soruların yanıtını bekliyor. 8 saat ortadan kayboldu, gizli görüşmeler yaptı ve mantıklı bir cevabı ortada yok." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, partisi iktidara geldiğinde üretim ve istihdamı model alan bir ekonomik sistem uygulayacaklarını, tüm kamu çalışanları ve emeklilere yüzde 150 oranında zam yapacaklarını söyledi.

Erbakan'ın konuşmasının ardından tek liste ile gidilen seçimde, mevcut il başkanı Adnan Acar yeniden bu göreve getirildi.

Kongreye, genel başkan yardımcıları Sacit Günbey ve Cengiz Zor ile MKYK üyeleri de katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'da konuştu:

- "(Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti ) 8 saat ortadan kayboldu. 8 saat gazeteciler, korumalar, tüm yetkililer atlatılmış. Onlardan ayrı, kamuoyundan gizli ne yapıldı? Ne için, kimlerle, hangi maksada yönelik, nerede, kiminle, ne görüştünüz? Milletimiz, kamuo

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'da konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'da konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'da konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'da konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'da konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'da konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'da konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'da konuştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Erbakan dedeman yeniden

Konya Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
05:32
Sabah
06:52
Öğle
12:41
İkindi
15:48
Akşam
18:19
Yatsı
19:35
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

“Dünyanın en tuhaf balığı!” Üç tonluk canavar dünya rekoru kırdı

“Dünyanın en tuhaf balığı!” Üç tonluk canavar dünya rekoru kırdı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.