YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin İzmir il kongresine katıldı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin İzmir il kongresine katıldı

17.07.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin İzmir il kongresine katıldı

İZMİR (AA) - Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, partisinin İzmir İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresine katıldı.

Karabağlar ilçesindeki Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Yılmaz, enerji, tarım ve dijitalleşme alanlarında projelerinin olduğunu söyledi.

Yenilik Partisinin Türkiye'de "farklı işler yapmak istediğini" kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Benim önceliklerim AKP'nin öncelikleri ile örtüşmüyor, CHP'nin öncelikleri ile örtüşmüyor. İYİ Parti'nin ve diğerlerinin öncelikleriyle de örtüşmüyor. Çünkü ben bu düşünceyi, sadece iki tane salonda kasaba politikacılarına laf yetiştirerek öğrenmedim. Ben bu düşünceyi Musul'da öğrendim, Avrupa Birliği'nde öğrendim, Amerika'da öğrendim, Asya'da öğrendim, geldim, toparladım. Bunun üzerine çıktım ve memleketime daha fazla nasıl bir şey yapabilirimin derdindeyim."

Tek liste ile gidilen seçimde Mert Metin, İzmir il başkanlığına getirildi.

Kongreye, Yenilik Partisi Genel Başkan yardımcıları Bülent Yılmaz, Ayşe Ünlü, Mesut Can Yılmaz'ın da aralarında olduğu partililer katıldı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin İzmir il kongresine katıldı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin İzmir il kongresine katıldı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin İzmir il kongresine katıldı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin İzmir il kongresine katıldı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin İzmir il kongresine katıldı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin İzmir il kongresine katıldı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin İzmir il kongresine katıldı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin İzmir il kongresine katıldı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin İzmir il kongresine katıldı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin İzmir il kongresine katıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Öztürk Yılmaz yenilik partisi

İzmir Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
04:10
Sabah
05:54
Öğle
13:23
İkindi
17:16
Akşam
20:41
Yatsı
22:18
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.