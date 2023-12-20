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Yenilince hakeme saldırıp, burnunu kırdılar! Jandarma sahaya indi, soruşturma başlatıldı

20.12.2023 08:50 | Son Güncelleme:
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Şırnak 1'inci Amatör Lig B Grubu'nda, merkeze bağlı Kumçatı Beldesi'nde oynanan Kumçatıspor - Cizre Diclespor karşılaşmasında son düdüğün çalmasının ardından Kumçatıspor takımı oyuncuları mücadelenin hakemine saldırırken hakemin burnunu kırdı. İşte detaylar...

Şırnak 1'inci Amatör Lig B Grubu'nda, merkeze bağlı Kumçatı Beldesi'nde oynanan Kumçatıspor - Cizre Diclespor karşılaşmasının ardından, olaylar çıktı.

Cizre Diclespor’un 2-1 kazandığı karşılaşmada bitiş düdüğü ile Kumçatıspor’un oyuncuları, önce maçın hakemi Zinar Ermiş ile yardımcı hakemler Veysel Samsak ve Mustafa Ekin’e, ardından da rakip takım oyuncularına saldırdı.

HAKEMİN BURNUNU KIRDILAR

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Sahaya inen jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, yardımcı hakem Veysel Samsak’ın burnu kırıldı.

HAKEMLER JANDARMA EŞLİĞİNDE AYRILDI

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Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Samsak, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Taraftarlar da konuk takımın otobüsüne taşlarla saldırdı. Cizre Diclespor ekibi jandarma eşliğinde beldeden ayrıldı. Otobüste hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İŞTE O ANLAR...
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