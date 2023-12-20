Yenilince hakeme saldırıp, burnunu kırdılar! Jandarma sahaya indi, soruşturma başlatıldı

Şırnak 1'inci Amatör Lig B Grubu'nda, merkeze bağlı Kumçatı Beldesi'nde oynanan Kumçatıspor - Cizre Diclespor karşılaşmasının ardından, olaylar çıktı.

Cizre Diclespor’un 2-1 kazandığı karşılaşmada bitiş düdüğü ile Kumçatıspor’un oyuncuları, önce maçın hakemi Zinar Ermiş ile yardımcı hakemler Veysel Samsak ve Mustafa Ekin’e, ardından da rakip takım oyuncularına saldırdı.

HAKEMİN BURNUNU KIRDILAR

Sahaya inen jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, yardımcı hakem Veysel Samsak’ın burnu kırıldı.

HAKEMLER JANDARMA EŞLİĞİNDE AYRILDI

Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Samsak, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Taraftarlar da konuk takımın otobüsüne taşlarla saldırdı. Cizre Diclespor ekibi jandarma eşliğinde beldeden ayrıldı. Otobüste hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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