Yer: Antalya! ATV ile drift atarken kaza yapan İngiliz turistler gazetecilere saldırdı: 1 kişi yaralandı

Kazanın ardından olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edilirken kaza yapan ATV sürücüsü Macedo ve diğer ATV'yi kullanan İngiliz kadın olay yerinde görüntü alan basın mensubuna sözlü ve fiili saldırıda bulundu.