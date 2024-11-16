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  4. Yer: Antalya! ATV ile drift atarken kaza yapan İngiliz turistler gazetecilere saldırdı: 1 kişi yaralandı

Yer: Antalya! ATV ile drift atarken kaza yapan İngiliz turistler gazetecilere saldırdı: 1 kişi yaralandı

16.11.2024 11:46
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde açık otoparkta ATV ile drift atan İngiliz turistlerden birisi, ATV'nin devrilmesi sonucu altında kalarak yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen gazetecinin üzerine yürüyen 2 İngiliz, kamerasına vurup düşürerek görüntü almasını engellemeye çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi.

Kiraladıkları 3 ATV ile Manavgat Sorgun Mahallesi Boğaz mevkisine gelen 5 İngiliz, açık otoparkta kum tepesine çıkarak hız yapmaya ve drift atmaya başladı. İngiltere vatandaşı olan Pedro Muguel Ferreira Macedo'nun kullandığı ATV drift yaptığı sırada devrildi.

Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır

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GAZETECİLERE SALDIRDI

Kazada, devrilen ATV'nin altında kalarak yaralanan ATV'de yolcu olarak bulunan Carla Vanessa Andrade Da Silva'nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

İngiliz kadın vatandaşların yardımıyla ATV'nin altından çıkarılırken, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edilirken kaza yapan ATV sürücüsü Macedo ve diğer ATV'yi kullanan İngiliz kadın olay yerinde görüntü alan basın mensubuna sözlü ve fiili saldırıda bulundu.

Saldırı sırasında muhabirin kamerası yere düşerken araya giren vatandaşlar İngilizleri uzaklaştırdı. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
antalya
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