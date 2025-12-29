Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yer: Bartın! Dalga boyu 8 metreyi buldu: Kaldırımı bile yerinden söktü

Bartın'ın Amasra ilçesinde, fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri limana çekildi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait 2 lojistik destek gemisi limana demirledi. Küçük limanda dalga yüksekliği 8 metreye ulaştı.

Yer: Bartın! Dalga boyu 8 metreyi buldu: Kaldırımı bile yerinden söktü
Çiğdem Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 'kuvvetli fırtına' uyarısının sonrasında kentte rüzgarın hızı 90 kilometreye ulaştı.

Mynet'in Sesi

Yer: Bartın! Dalga boyu 8 metreyi buldu: Kaldırımı bile yerinden söktü G1

Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu yaklaşık 8 metreyi buldu. Karadeniz’de seyir halindeki balıkçı tekneleri büyük limana demirledi.

KALDIRIM TAŞLARINI BİLE YERİNDEN SÖKTÜ

Yer: Bartın! Dalga boyu 8 metreyi buldu: Kaldırımı bile yerinden söktü G2

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos Vadi Projesi’nde görev yapan doğal gaz aramalarında görevli ‘Osman Bey’ ve ‘Hakan İlhan’ lojistik destek gemileri, Amasra Büyük Limanı'na çekildi.

Yer: Bartın! Dalga boyu 8 metreyi buldu: Kaldırımı bile yerinden söktü G3

Amasra Küçük Liman'da dalgalar limana kadar ilerledi. Dalgalar otoparktaki kaldırım taşlarının da yerinden sökülmesine sebep oldu. Polis ekipleri şerit çekip, liman bölgesini yaya geçişine kapattı.

TEKNE VE GEMİLER LİMANA DEMİRLENDİ

Yer: Bartın! Dalga boyu 8 metreyi buldu: Kaldırımı bile yerinden söktü G4

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri de teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Karadeniz'de balıkçılık yapan tekneler, fırtına nedeniyle denize açılmayıp limana demirledi.

Yer: Bartın! Dalga boyu 8 metreyi buldu: Kaldırımı bile yerinden söktü G5

Polis ekipleri de büyük liman mevkisinde devriye atarak vatandaşlara fırtına için uyarılarda bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgar etkili oldu.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bartın deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.