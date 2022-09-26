Yer yerinden oynayacak! Böyle takas görülmedi

İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Liverpool ile Katalan devi Barcelona arasında çok konuşulacak bir takas gündemde. Bu sezon Liverpool'da 5 maçta 345 dakika forma şansı bulan yıldız isim Roberto Firmino'nın takımdan ayrılması gündemde iken, Liverpool'un 30 yaşındaki golcüsü Firmino ile ara transfer döneminde yollarını ayıracak.

FIRMINO-DEPAY

İngiliz basınında bu ayrılığa dair haberler yazılıp çizilirken, oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; İngiliz ekibi, ara transfer döneminde Firmino'ya veda etmeye hazırlanırken, kadrosuna bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen ancak olumlu sonuçlanmayan, Barcelona'nın yıldız ismi Memphis Depay'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

KALMAYI TERCİH ETMİŞTİ!

Yaz transfer döneminde Sadio Mane ile yollarını ayıran Liverpool'da Roberto Firmino'nun takımdan ayrılması da gündemdeydi ancak 30 yaşındaki oyuncu, kulübünde kalmayı tercih etmişti. Darwin Nunez'in transfer edilmesinin ardından forvet rotasyonunda geriye düşen Firmino, Merseyside ekibine 2015 yılında Hoffenheim'dan transfer oldu. Liverpool'la 7 kupa kazanan Roberto Firmino, bu sezon 8 maçta süre alırken 3 gol ve 3 asist kaydetti. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.