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  4. 'Yerli John Wick' Ömer Aslan 200 TL ile yaptığı iftar alışverişi olay oldu! Videosu sosyal medyada viral oldu!

'Yerli John Wick' Ömer Aslan 200 TL ile yaptığı iftar alışverişi olay oldu! Videosu sosyal medyada viral oldu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
18.03.2024 12:41
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John Wick'e benzerliğiyle dikkat çeken Ömer Aslan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Aslan, bu kez 200 TL ile yaptığı alışveriş videosuyla gündem oldu. Sosyal medyada Aslan'ın paylaşımına yorum yağdı.

39 yaşındaki Ömer Aslan, John Wick karakterine benzerliğini, 2021'de İstanbul'da gördüğü ilgiyle tesadüfen fark etti.

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Hollywood yıldızı Keanu Reeves'in canlandırdığı "John Wick" karakterine benzerliğiyle dikkati çeken Konyalı Ömer Aslan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından bahsettiriyor.

"Konyalı John Wick" olarak anılmaya başlayan Aslan, yaptığı Ramazan paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 

Aslen Konyalı olan ve Karaman'da öğretmenlik yapan Ömer Aslan, 200 TL ile iftar alışverişi yaptı.

Yaptığı alışverişi çektiği videoyla kaydeden Ömer Aslan'ın paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı.

200 TL ile alışverişe çıkan Ömer Aslan aldıklarını videoda tek tek saydı. Aslan, "90 TL'ye Baget, 15 TL'ye patates, 5 TL'ye havuç, 10 TL'ye soğan, 10 TL'ye lahana, 10 TL'ye domates, 20 TL'ye yoğurt, 15 TL'ye mercimek aldım. 25 TL arttı" dedi.

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