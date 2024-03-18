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Nihat Hatipoğlu ile İftar'da duygu dolu anlar! Ünlü ilahiyatçı sinirlendi genç kadın dinlerken ağlamaya başladı...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
18.03.2024 09:37
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Nihat Hatipoğlu, sunduğu Nihat Hatipoğlu ile İftar programında yine izleyicilerden gelen sorulara cevap verdi. Edanur adında bir genç kızın sorduğu soru izleyenleri duygulandırdı. Soru sorduktan sonra Nihat Hatipoğlu'nun cevabını dinleyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı.

Nihat Hatipoğlu ile İftar'da duygu dolu anlar! Ünlü ilahiyatçı sinirlendi genç kadın dinlerken ağlamaya başladı...

İftar ve sahur programlarında soru alan Nihat Hatipoğlu gençlerden gelen soruları da yanıt veriyor.

Nihat Hatipoğlu ile İftar programında bir genç kızın sorusu tüm izleyenleri duygulandırdı. Edanur Doğan adındaki genç kız Hatipoğlu'na "Yıllar önce annem ve babam ayrıldı. Babam sonra bir evlilik yaptı. Evlilik yaptıktan sonra bizi reddetti. Ve şuan evli ve çok mutlu! Mutluluğunu sürekli gözümüzün önünde yaşıyor. Bunun günahı nedir?" diye sordu.

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"BÜYÜK VEBALDİR"

Nihat Hatipoğlu bu soru karşısında genç kadının babasına sinirlenerek şunları söyledi:

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"Baban ve annen ebediyen evli kalmak durumunda olmayabilirler. Evli kalmaları doğru olan da. Ama boşanabilirler, anlaşamazlar. Bir müddet sonra başka şeyler devreye girer. Muhabbet kalmaz, sevgi kalmaz bir şeyler döngüye girer. Bunlar tamam bunları kabul edebiliriz. Ama bir babanın ilk evliliğinden olan çocuklarını yok sayması onları küçümsemesi onlara hakaret etmesi mutluluğu onların gözüne sokarcasına yapması elbette ki büyük vebaldir. Yeni evladı varsa o da çocuğudur. Sizi arayacak gel kardeşlerinle buluşun bir araya gelin. Annenizle ayrılmış olabilirim ama ben sizin babanızım demesi lazım."

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"EŞİ SÜREKLİ BİZİ KÖTÜLÜYOR"

Hatipoğlu'nu dinleyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı. Genç kız "Eşi sürekli bizi kötülüyor" deyince Hatipoğlu'ndan cevap gecikmedi.

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Sözlerine devam eden Hatipoğlu, "Problem babanızın aldığı eşte değil babanızdadır. Kusura bakmayın suç sende... Özel hayatta evlenir, boşanırsınız bu sizin kararınızdır. Yeni hanıma 'bak eski bir evliliğim var oradan 2 çocuğum var, onlara annelik yapmalısın sen annelik yapmazsan ben de sana kocalık yapmam.' Öyle deseydi o kadın şu an size böyle davranmazdı, şu an problem babanızda" ifadelerini kullandı.

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