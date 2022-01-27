Fatma Girik'e son veda! Ediz Hun'un sahnede zor anları! "Artık dört yapraklı yonca yok"

Son dakika... Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik hayata veda etti. Uzun yıllardır Muğla'nın Bodrum ilçesine yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Fatma Girik'in ölüm nedeni Covid 19-a bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Fatma Girik'in cenaze bugün gerçekleşti. 79 yaşında vefat eden oyuncunun naaşı, Şişli Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı’na getirildi. Şişli Belediyesi'ndeki törenden sonra Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tören düzenlendi. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik çok üzgün olduklarını belirterek, "Sözlerin bittiği andayız. Ablam buranın eski Belediye Başkanı. Bana da kısmet oldu burada 5 sene görev yapmak. Çok üzgünüz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bunu biz Muammer başkanımızla bu toplantıyı geçen ay ablamla beraber planlamıştık. Burada adı verilen bir kız yurduna açılışını yapacaktık. Bu toplantı olacaktı zaten. Çok enteresan o bunları görüyor olacaktı. Muhtemelen de şimdi görüyordur. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER CENAZEDE NE DEDİ?

Hülya Koçyiğit konuşmasında "Sevgiliyle iyilikle bakardı... Cesur yürekli bir efsaneydi" dedi. Hülya Koçyiğit açıklamasında "Sinemaya olan tutkusunu, o güzelim filmleri yaparken duyduğu heyecanı, korkularını, beklentilerini hepimiz biliyoruz. O filmleriyle kendi tarzını yaratmış bir sanatçı. Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına, bütün kalbimizle bağlı cumhuriyet kadınlarıydık. Anaç ve çocuk yürekli, dost canlısı bir insandı. Her ölüm erken. Önemli olan, ardımızdan 'İyi insandı.' dedirtebilmek.

Fatma onu başardı. Fatma, iyi bir insan olarak aramızdan ayrıldı ve bugün biz onu ebediyete yolcu ediyoruz. Daha doğrusu en büyük aşkına, ömrünü paylaştığı Memduh'unun yanına yolcu ediyoruz. Türkiye, onu filmleriyle sonsuza kadar yaşatacaktır. Nur içinde yat canım arkadaşım, Allah rahmet eylesin. Allah sevenlerine de sabır versin" dedi.

EDİZ HUN'UN ZOR ANLARI Ediz Hun ise Girik'in konuşmasında dürüstlüğünden mertliğinden bahsetti. Ediz Hun açıklamasında "Dürüsttü, mertti! İnsanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil sarsılmaz duruştadır! Böyle bir kadındı. İnanın en yakınlarından biriyim, büyük bir kayıptır" dedi.

"İYİ Kİ ONUN KIZIYIM" Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Aşkar annesine olan duygularını paylaştı: "Anne şefkatiyle gözlerime baktı ellerime dokundu... Onun çocuğu olmamı istedi. Anneliği onda öğrendim. İyi ki annem oldu, iyi ki onun kızıyım. Gurur duyuyorum onunla. Onu çok seviyorum. O benim çınar ağacım."