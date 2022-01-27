MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatma Girik'e son veda! Ediz Hun'un sahnede zor anları! "Artık dört yapraklı yonca yok"

Fatma Girik'e son veda! Ediz Hun'un sahnede zor anları! "Artık dört yapraklı yonca yok"

27.01.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fatma Girik'in cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Kar yağışı sebebiyle ertelenen cenaze töreni bugün gerçekleşti. Cemal Reşit Rey'de düzenlenen törende Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun duygu dolu bir konuşma yaptı. Hülya Koçyiğit açıklamasında "Artık dört yapraklı yonca yok" dedi.

Son dakika... Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik hayata veda etti. Uzun yıllardır Muğla'nın Bodrum ilçesine yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Fatma Girik'in ölüm nedeni Covid 19-a bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Fatma Girik'in cenaze bugün gerçekleşti.

79 yaşında vefat eden oyuncunun naaşı, Şişli Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı’na getirildi. Şişli Belediyesi'ndeki törenden sonra Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tören düzenlendi.

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik çok üzgün olduklarını belirterek, "Sözlerin bittiği andayız. Ablam buranın eski Belediye Başkanı. Bana da kısmet oldu burada 5 sene görev yapmak. Çok üzgünüz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bunu biz Muammer başkanımızla bu toplantıyı geçen ay ablamla beraber planlamıştık. Burada adı verilen bir kız yurduna açılışını yapacaktık. Bu toplantı olacaktı zaten. Çok enteresan o bunları görüyor olacaktı. Muhtemelen de şimdi görüyordur. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER CENAZEDE NE DEDİ?

Hülya Koçyiğit konuşmasında "Sevgiliyle iyilikle bakardı... Cesur yürekli bir efsaneydi" dedi. Hülya Koçyiğit açıklamasında "Sinemaya olan tutkusunu, o güzelim filmleri yaparken duyduğu heyecanı, korkularını, beklentilerini hepimiz biliyoruz. O filmleriyle kendi tarzını yaratmış bir sanatçı. Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına, bütün kalbimizle bağlı cumhuriyet kadınlarıydık. Anaç ve çocuk yürekli, dost canlısı bir insandı. Her ölüm erken. Önemli olan, ardımızdan 'İyi insandı.' dedirtebilmek.
Fatma onu başardı. Fatma, iyi bir insan olarak aramızdan ayrıldı ve bugün biz onu ebediyete yolcu ediyoruz. Daha doğrusu en büyük aşkına, ömrünü paylaştığı Memduh'unun yanına yolcu ediyoruz. Türkiye, onu filmleriyle sonsuza kadar yaşatacaktır. Nur içinde yat canım arkadaşım, Allah rahmet eylesin. Allah sevenlerine de sabır versin" dedi.

EDİZ HUN'UN ZOR ANLARI

EDİZ HUN'UN ZOR ANLARI
Ediz Hun ise Girik'in konuşmasında dürüstlüğünden mertliğinden bahsetti. Ediz Hun açıklamasında "Dürüsttü, mertti! İnsanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil sarsılmaz duruştadır! Böyle bir kadındı. İnanın en yakınlarından biriyim, büyük bir kayıptır" dedi.

"İYİ Kİ ONUN KIZIYIM"

"İYİ Kİ ONUN KIZIYIM"
Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Aşkar annesine olan duygularını paylaştı: "Anne şefkatiyle gözlerime baktı ellerime dokundu... Onun çocuğu olmamı istedi. Anneliği onda öğrendim. İyi ki annem oldu, iyi ki onun kızıyım. Gurur duyuyorum onunla. Onu çok seviyorum. O benim çınar ağacım."
Nur Sürer de sahnede konuşma yaptı. Camdaki Kız ile ekranla olan Sürer açıklamasında "Ben hayatımda mavinin bu kadar güzel olduğunu düşünmemiştim. Gözlerine bakınca gördüm" dedi. Belediye önünde açıklama yapan oyuncu Nuri Alço ise, "Onun yeri hiçbir zaman doldurulamaz. Hep fakirin yanında, yaşlıların yanında oldu. Kendi iş hanını ipotek edip, işçilerin maaşını verdi. Hep işçilerin yanında olmuştur" dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik Hülya Koçyiğit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ölüm haberi sonrası o paylaşım gündem oldu

Ölüm haberi sonrası o paylaşım gündem oldu

Ağlayarak son sözlerini açıkladı! "Beni kurtarın!"

Ağlayarak son sözlerini açıkladı! "Beni kurtarın!"

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

İddialı pozları sosyal medyayı salladı! "Çok tatlı ve çok seksi"

İddialı pozları sosyal medyayı salladı! "Çok tatlı ve çok seksi"

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Servetini açıklamıştı! "Bir küpe bir yüzüğüm ve..."

Servetini açıklamıştı! "Bir küpe bir yüzüğüm ve..."

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.