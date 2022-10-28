MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de ünlü çıktı! Meğer Kemal Sunal'ın...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de ünlü çıktı! Meğer Kemal Sunal'ın...

28.10.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leyla ile Mecnun, Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Gırgıriyede Şenlik Var gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de Yeşilçam'ın en beğenilen isimleri arasında yer alıyor. Türk Sineması'nın hırçın güzelinin kız kardeşi de ünlü çıktı.

Güzelliğiyle bir döneme damga vuran usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi bakın kimmiş...

Fatih Kız Lisesi'nde okuyan Gülşen Bubikoğlu, babasını kaybettiği için eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Dansçılık ve modellik yaparak geçinen yıldız, Ses Dergisi'nin yarışmasında ikinci olarak dikkatleri üzerine çekti.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de ünlü çıktı! Meğer Kemal Sunal'ın...

1973 yapımı Yaban filminde başrolde yer alarak büyük bir çıkış yakalayan Gülşen Bubikoğlu, duru güzelliğiyle bir anda Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de ünlü çıktı! Meğer Kemal Sunal'ın...

Şimdilerde 67 yaşında olan oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi Nilgün Bubikoğlu da Yeşilçam'ın tanınan yüzlerinden çıktı.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de ünlü çıktı! Meğer Kemal Sunal'ın...

Ablası Gülşen Bubikoğlu'ndan 5 yaş küçük olan Nilgün Bubikoğlu, En Büyük Şaban filmiyle akıllara kazındı.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

Nilgün Bubikoğlu, Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı filmde 'Hülya' karakterine hayat vermişti.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

Nilgün Bubikoğlu; Kadın Severse, Uzaylı Zekiye, Yetimlerin Türküsü, Sevgilerin En Güzeli ve Sarı Çiçek Sokağı gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

63 yaşındaki Nilgün Bubikoğlu, sosyal medyada hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

Ünlüler ve kardeşleri

MERVE DİZDAR VE ABLASI GÖZDE

MERVE DİZDAR VE ABLASI GÖZDE

Engin Akyürek ve kardeşi Eren Akyürek

Engin Akyürek ve kardeşi Eren Akyürek
Şarkıcı İrem Derici, kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.
İrem Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düştü.
İşte İrem Derici'nin kardeşi Cemre
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gülşen Bubikoğlu Tarık Akan yeşilçam Oyuncu kadınları

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

62 yaşındaki ünlü oyuncu genç aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu

62 yaşındaki ünlü oyuncu genç aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

İlginizi Çekebilir

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Cinsel ilişkiye girerken canınızın acımasının çok kritik bir nedeni var

Cinsel ilişkiye girerken canınızın acımasının çok kritik bir nedeni var

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.