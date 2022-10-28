Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de ünlü çıktı! Meğer Kemal Sunal'ın...

Güzelliğiyle bir döneme damga vuran usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi bakın kimmiş...

Fatih Kız Lisesi'nde okuyan Gülşen Bubikoğlu, babasını kaybettiği için eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Dansçılık ve modellik yaparak geçinen yıldız, Ses Dergisi'nin yarışmasında ikinci olarak dikkatleri üzerine çekti.

1973 yapımı Yaban filminde başrolde yer alarak büyük bir çıkış yakalayan Gülşen Bubikoğlu, duru güzelliğiyle bir anda Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu.

Şimdilerde 67 yaşında olan oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi Nilgün Bubikoğlu da Yeşilçam'ın tanınan yüzlerinden çıktı.

Ablası Gülşen Bubikoğlu'ndan 5 yaş küçük olan Nilgün Bubikoğlu, En Büyük Şaban filmiyle akıllara kazındı.

Nilgün Bubikoğlu, Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı filmde 'Hülya' karakterine hayat vermişti.

Nilgün Bubikoğlu; Kadın Severse, Uzaylı Zekiye, Yetimlerin Türküsü, Sevgilerin En Güzeli ve Sarı Çiçek Sokağı gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.

63 yaşındaki Nilgün Bubikoğlu, sosyal medyada hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.