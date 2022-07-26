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  4. Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı! Güzelliğinden bir şey kaybetmedi

Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı! Güzelliğinden bir şey kaybetmedi

26.07.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın seksi ve fettan güzeli Suzan Avcı, 367 film ve sayısız tiyatro oyununda oynadı. Şimdilerde 84 yaşında olan usta aktris geçen zamana rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmedi.

Sarı saçları, takma kirpikleri ve kırmızı rujuyla bildiğimiz Yeşilçam güzellerinden çok başka bir duruşa sahip Suzan Avcı.

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Seksiliği ön planda olan Avcı, o dönemde tüm erkeklerin nefesini kesen isimler arasındaydı.

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Aradan geçen onlarca yıla rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Suzan Avcı, bunun sırrını 'ruhum genç' diyerek açıklıyor.

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Bugüne kadar 367 film ve sayısız tiyatro oyununda rol alan Türk sinemasının ‘vamp’ kadını Suzan Avcı, oyunculuğa başlama hikayesini anlattı.

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"Toto Karaca Tiyatrosu" ve İstanbul Tiyatrosu’nda çalıştığını söyleyerek, “Orada bir oyunda metres rolü için düşünmüşler beni. O yüzden sarışın olmamı istediler” dedi.

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“Esmer metres olmaz, sarışın olman gerek” dedikleri için siyah saçlarını sarıya boyattığını söyleyen Avcı, “Ama iyi ki yapmışım. O gün ben tiyatroda sahneye bir çıktım, böyle bir alkış kıyamet yok.
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Alkışlar, fotoğraflar... Anlayacağın sarışın olunca benim yıldızım parladı” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Suzan Avcı
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