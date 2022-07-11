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  4. Yeşilçam’ın Şekerpare’si Yaprak Özdemiroğlu son haliyle hayran bıraktı! "O hâlâ Şekerpare"

Yeşilçam’ın Şekerpare’si Yaprak Özdemiroğlu son haliyle hayran bıraktı! "O hâlâ Şekerpare"

11.07.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1983 yapımı Türk filmi Şekerpare, filmiyle büyük ün kazanan Yaprak Özdemiroğlu, aradan geçen onlarca yıla rağmen güzelliği ile dikkat çekiyor. Sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun da kızı olan Yaprak Özdemiroğlu için "O hala şekerpare", "Gençlik iksirini bulmuş gibi", "Yıllar ona uğramamış" yorumları yapıldı.

Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu, yeniden merak konusu oldu. Kadrosunda İlyas Salman, Şener Şener ve Şevket Altuğ gibi dev isimlerin yer aldığı filme güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali araştırılmaya başlandı.

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Yeşilçam oyuncusunun son halini görenler ise bir kez daha hayran kaldı.
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Güzelliğiyle sosyal medyayı sallayan oyuncu için "O hala şekerpare", "Gençlik iksirini bulmuş gibi", "Yıllar ona uğramamış" yorumları yapıldı.

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ÜNLÜ OYUNCULARIN SON HALİ

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Anahtar Kelimeler:
Yaprak Özdemiroğlu
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