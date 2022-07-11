Yeşilçam’ın Şekerpare’si Yaprak Özdemiroğlu son haliyle hayran bıraktı! "O hâlâ Şekerpare"

Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu, yeniden merak konusu oldu. Kadrosunda İlyas Salman, Şener Şener ve Şevket Altuğ gibi dev isimlerin yer aldığı filme güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali araştırılmaya başlandı.

Yeşilçam oyuncusunun son halini görenler ise bir kez daha hayran kaldı.



Güzelliğiyle sosyal medyayı sallayan oyuncu için "O hala şekerpare", "Gençlik iksirini bulmuş gibi", "Yıllar ona uğramamış" yorumları yapıldı.