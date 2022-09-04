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  4. Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit gençlerle bir araya geldi:

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit gençlerle bir araya geldi:

04.09.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Evet spor çok önemli, eğitim her alanda çok önemli ama gençlerimizin bir yandan da sosyalleşmeye, kendi kültürüyle buluşmaya, onu tanımaya, anlamaya ve yaşamaya ihtiyacı var"

İSTANBUL (AA) - Yeşilçam'ın sevilen sanatçısı Hülya Koçyiğit, Beyoğlu Atlas Sinemasında genç hayranlarıyla buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Genç Ne Sever Platformu tarafından gerçekleştirilen "Genç Sinema Sever" etkinliğine katılan Koçyiğit, etkinlik öncesinde AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Rol aldığı filmlerin afişlerinin, kostümlerin ve kendisine ait bölümlerin de yer aldığı İstanbul Sinema Müzesi'nin uzun yıllar boyunca hayal edilen bir mekan olduğunu dile getiren sanatçı, "Çünkü 100 yıllık bir sinema geçmişimiz var ve çok birikimi olan bir sinema Türk sineması." dedi.

Koçyiğit, gelecek nesillerin de Türk sinemasını tanıması açısından müzeyi önemli bulduğunu, açılışına da katıldığı müzeyi üçüncü kez gezdiğini ifade etti.

Müzeyi gezerken hayatının film şeridi gibi gözlerinin önünden geçtiğini belirten usta oyuncu, "1963 yılından beri ben sinemanın içindeyim. Birçok anı, birçok insan, birçok sanatçı hepsi birer değer benim için, Türkiye için bir değer. Onları tekrar anımsamak beni hüzünlendiriyor. Bir yandan duygulanıyorum tabii." şeklinde konuştu.

- "Gençlerle bir arada olmak beni yeniliyor"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkür eden Koçyiğit, "Genç Ne Sever" projesine ilişkin şunları kaydetti:

"Evet spor çok önemli, eğitim her alanda çok önemli ama gençlerimizin bir yandan da sosyalleşmeye, kendi kültürüyle buluşmaya, onu tanımaya, anlamaya ve yaşamaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bu tarz organizasyonlar gençlerin sosyalleşmesi ve kendi Türk kültürüyle, sanatıyla buluşması bence çok yerinde düşünülmüş, yerinde verilmiş bir karar. O nedenle kutluyorum ve desteklemek için de buradayım. Gençlerle bir arada olmak, onların enerjisini yaşamak gerçekten beni de yeniliyor, ben de çok mutlu oluyorum."

Gençlerin kendisine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren, bundan büyük onur ve gurur duyduğunu vurgulayan Koçyiğit, TRT 2'de yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programında Türk sinemasının emektarlarıyla, duayenleriyle buluşmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Etkinliğe Türkiye'nin farklı yerlerinden katılan yaklaşık 300 genç de İstanbul Sinema Müzesi'ni gezdikten sonra usta oyuncunun konuk olduğu söyleşiye katıldı.

Söyleşide sanat ve sinemaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koçyiğit, set ortamında ve film çekimlerinde başından geçen olayları ve anılarını anlattı.

Sanatçının gençlerin merak ettiği soruları da yanıtladığı etkinlik, başrollerini Hülya Koçyiğit ile Erol Taş ve Cüneyt Arkın'ın paylaştığı 1977 yapımı "İstasyon" adlı sinema filmin izlenmesiyle sona erdi.

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit gençlerle bir araya geldi:

- "Evet spor çok önemli, eğitim her alanda çok önemli ama gençlerimizin bir yandan da sosyalleşmeye, kendi kültürüyle buluşmaya, onu tanımaya, anlamaya ve yaşamaya ihtiyacı var"

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit gençlerle bir araya geldi

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit gençlerle bir araya geldi

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit gençlerle bir araya geldi

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit gençlerle bir araya geldi

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit gençlerle bir araya geldi

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit gençlerle bir araya geldi

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit gençlerle bir araya geldi

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit gençlerle bir araya geldi

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit gençlerle bir araya geldi

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit gençlerle bir araya geldi

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Hülya Koçyiğit Gençlik ve Spor Bakanlığı söyleşi

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