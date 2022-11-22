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Yetişkin film yıldızı Abella Danger, doğum gününü böyle kutladı! Transparan elbisesiyle pozları olay yarattı

22.11.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızlarından biri olan Abella Danger, sosyal medyadan yaptığı paylaşım 27’nci yaşını kutladı. Transparan uzun elbisesiyle poz veren Danger, yeni yaşında yine hayranları şaşırtmayı başararak cesur paylaşımlarıyla 20’li yaşlarının sonrasına doğru adım attı.

18 yaşından beri yetişkin film sektöründe çalıştığını dile getiren Abella Danger, yeni yaşını hayranlarıyla kutlamak istedi. Dünyanın hemen hemen her bölgesinden geniş bir hayran kitlesine sahip olan Danger, Instagram’daki 9.3 milyon takipçisiyle doğum gününe özel karelerini paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medyadaki takipçileriyle transparan taş detaylardan oluşan uzun bir elbisesiyle çekilen pozlarını paylaşan Danger gönderisine, “27 yaşıma geldim diyebildiğim için çok minnettarım. İyi ki doğdum ben” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcıları Danger’in doğum gününü kutlamak için yorumlarda adeta birbirleriyle yarıştı. Bir sosyal medya fenomeni “Sen bir rüyasın” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya fenomeni ise, “İdolümsün” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
abella danger

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