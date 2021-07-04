Yıldız Tilbe ay- yıldızlı yüzüğünü paylaştı takipçileri tırnaklarına takıldı: "Tırnaklarımı yemiyorum zaten yarım akıllıyım"

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından kendi tasarladığı ay-yıldızlı yüzüğünü parmağına takarak verdiği pozu yayınlandı. Çoğu hayranın Tilbe'nin yüzüğüne ve emeğine hoş sözler söylerken, birçok takipçisi ise yüzükten çok şarkıcının tırnaklarına dikkat çekti. Gereğinden fazla kısa olan tırnakları nedeniyle Tilbe'ye 'tırnaklarını mı yiyorsun' sorusu yöneltildi. Ünlü şarkıcı ise "Eskiden yiyodum, tırnak yemek ileriki zamanlarda deliliğe sebep olabiliyomuş" sözleriyle karşılık verdi.

Yıldız Tilbe'den "Zaten yarım akıllıyım" gafı

Usta sanatçı Yıldız Tilbe, son paylaşımına verdiği yanıt ile yine yaptı yapacağını dedirttirdi.

PAYLAŞIMI OLAY OLDU 54 yaşındaki ünlü şarkıcı, Twitter hesabından kendi emeği ile yaptığı ay-yıldızlı yüzünü hayranları ile "Kendimin öz yüzüğü" notuyla paylaştı.

YÜZÜĞÜNDEN ÇOK TIRNAKLARI DİKKAT ÇEKTİ Ancak şarkıcının hayranları yüzüğünden çok haddinden fazla kısa olan tırnaklarına dikkat çekerek, 'tırnakların ne kadar kısa, tırnaklarını mı yiyorsun yoksa' şeklinde sorular yöneltti.

O SORULARA AÇIKLIK GETİRDİ Ünlü şarkıcı yapılan yorumlara hiç alınmayarak, samimi bir şekilde açıklık getirdi.