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  4. Yıldız Tilbe ay- yıldızlı yüzüğünü paylaştı takipçileri tırnaklarına takıldı: "Tırnaklarımı yemiyorum zaten yarım akıllıyım"

Yıldız Tilbe ay- yıldızlı yüzüğünü paylaştı takipçileri tırnaklarına takıldı: "Tırnaklarımı yemiyorum zaten yarım akıllıyım"

04.07.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, son paylaşımı ile takipçilerinin dikkatini çekti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından ay-yıldızlı yüzüğünü hayranları ile paylaştı. Ancak şarkıcının yüzüğünden çok, tırnaklarının bir hayli kısa oluşu 'tırnaklarını mı yiyorsun' sorusuna neden oldu. Tilbe ise gelen o yorumlara esprili bir dille yanıt verdi.

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından kendi tasarladığı ay-yıldızlı yüzüğünü parmağına takarak verdiği pozu yayınlandı. Çoğu hayranın Tilbe'nin yüzüğüne ve emeğine hoş sözler söylerken, birçok takipçisi ise yüzükten çok şarkıcının tırnaklarına dikkat çekti. Gereğinden fazla kısa olan tırnakları nedeniyle Tilbe'ye 'tırnaklarını mı yiyorsun' sorusu yöneltildi. Ünlü şarkıcı ise "Eskiden yiyodum, tırnak yemek ileriki zamanlarda deliliğe sebep olabiliyomuş" sözleriyle karşılık verdi.

Yıldız Tilbe'den "Zaten yarım akıllıyım" gafı

Usta sanatçı Yıldız Tilbe, son paylaşımına verdiği yanıt ile yine yaptı yapacağını dedirttirdi.

PAYLAŞIMI OLAY OLDU

PAYLAŞIMI OLAY OLDU
54 yaşındaki ünlü şarkıcı, Twitter hesabından kendi emeği ile yaptığı ay-yıldızlı yüzünü hayranları ile "Kendimin öz yüzüğü" notuyla paylaştı.

YÜZÜĞÜNDEN ÇOK TIRNAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

YÜZÜĞÜNDEN ÇOK TIRNAKLARI DİKKAT ÇEKTİ
Ancak şarkıcının hayranları yüzüğünden çok haddinden fazla kısa olan tırnaklarına dikkat çekerek, 'tırnakların ne kadar kısa, tırnaklarını mı yiyorsun yoksa' şeklinde sorular yöneltti.

O SORULARA AÇIKLIK GETİRDİ

O SORULARA AÇIKLIK GETİRDİ
Ünlü şarkıcı yapılan yorumlara hiç alınmayarak, samimi bir şekilde açıklık getirdi.

ZATEN YARIM AKILLIYIM

ZATEN YARIM AKILLIYIM
Tilbe, hayranlarından gelen o soruya tırnaklarımı yemiyorum , biraz dipten kesmiş olabilirim diyerek "Eskiden yiyordum, tırnak yemek ileriki zamanlarda deliliğe sebep olabiliyormuş, korktum , zaten yarım akıllıyım. " demesiyle herkesi güldürdü.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Yıldız Tilbe
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