Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Yılmaz Erdoğan ve Sanem Oktar çiftinin kızları Berfin Erdoğan, şimdilerde koca kız oldu. Son haliyle şaşırtan Berfin Erdoğan, babasının aksine gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Yılmaz Erdoğan, 1993 yılında Sanem Oktar ile nikah masasına oturmuştu. 1996 yılında kızları Berfin'i kucaklarına alan ikili, 1998 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

Danışmanlık, sosyal medya, girişimcilik gibi pek çok alanda görev alan Sanem Oktar, boşandıktan 2 yıl sonra yeniden dünyaevine girdi.

Küçük yaşlarda oyunculuğa ilgi duyan Berfin Erdoğan; Bir Demet Tiyatro, Organize İşler ve Çok Güzel Hareketler Bunlar gibi yapımlarda izleyici karşısına geçmişti.

Sonrasında ABD'nin önde gelen okullarından birinde aşçılık eğitimi alan Berfin Erdoğan, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Şimdilerde 26 yaşında olan Berfin Erdoğan'ın babasına benzerliğini görenler şaşıp kalıyor.

Yılmaz Erdoğan'ın ikinci eşi Belçim Bilgin ile oldukça yakın ilişkileri olan Berfin Erdoğan, erkek kardeşi Rodin Erdoğan'a da epey düşkün.

Babasının ünü nedeniyle kameralara alışkın olan Berfin Erdoğan, 2019 yılında yayınlanan Lezzet Akademisi programında yarışmacı koçluğu yapmıştı.

Berfin Erdoğan'ın adı, bir dönem ünlü şarkıcı Edis ile aşk dedikodularına karışmıştı.