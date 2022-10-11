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  4. Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı

11.10.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler 2 ile televizyon ekranlarına geri dönen usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, mesleki başarılarının yanı sıra özel yaşamıyla da merak konusu oluyor. Yılmaz Erdoğan'ın 1996 yılında dünyaya gelen kızı Berfin'i görenler şaşıp kalıyor.

Yılmaz Erdoğan ve Sanem Oktar çiftinin kızları Berfin Erdoğan, şimdilerde koca kız oldu. Son haliyle şaşırtan Berfin Erdoğan, babasının aksine gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Yılmaz Erdoğan, 1993 yılında Sanem Oktar ile nikah masasına oturmuştu. 1996 yılında kızları Berfin'i kucaklarına alan ikili, 1998 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Danışmanlık, sosyal medya, girişimcilik gibi pek çok alanda görev alan Sanem Oktar, boşandıktan 2 yıl sonra yeniden dünyaevine girdi.

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Küçük yaşlarda oyunculuğa ilgi duyan Berfin Erdoğan; Bir Demet Tiyatro, Organize İşler ve Çok Güzel Hareketler Bunlar gibi yapımlarda izleyici karşısına geçmişti.

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Sonrasında ABD'nin önde gelen okullarından birinde aşçılık eğitimi alan Berfin Erdoğan, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Şimdilerde 26 yaşında olan Berfin Erdoğan'ın babasına benzerliğini görenler şaşıp kalıyor.

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Yılmaz Erdoğan'ın ikinci eşi Belçim Bilgin ile oldukça yakın ilişkileri olan Berfin Erdoğan, erkek kardeşi Rodin Erdoğan'a da epey düşkün.

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Babasının ünü nedeniyle kameralara alışkın olan Berfin Erdoğan, 2019 yılında yayınlanan Lezzet Akademisi programında yarışmacı koçluğu yapmıştı.

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Berfin Erdoğan'ın adı, bir dönem ünlü şarkıcı Edis ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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