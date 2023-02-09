Yılmaz Vural açıkladı! Yeni Malatyaspor ligden çekiliyor! ''10 şehire bomba atsalar yine böyle olmaz''

"AHMET'İMİZİN ODASININ ÖNÜNDEN GEÇECEKLER"

"Federasyonumuzdan ricamız Yeni Malatyaspor'u geri kalan bölümde bağışlasınlar. Devam edecek durumda değiliz. Federasyonumuzun yarın toplantısı var, karar verecekler. Şuan ki psikolojiyle yabancı oyuncularım şehri terk etti. Afrika'dan Avrupa'dan gelen var, gitmek istiyorlar, bunları engelleyemiyoruz. Türk oyuncularımın hepsi evlerinde, buraya getiremiyoruz onları. Çünkü Ahmet'imizin odasının önünden geçecekler. Bu psikolojiyle bu yarışa devam edecek durumda değiliz."