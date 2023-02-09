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Yılmaz Vural açıkladı! Yeni Malatyaspor ligden çekiliyor! ''10 şehire bomba atsalar yine böyle olmaz''

09.02.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, canlı yayında deprem felaketiyle ilgili konuştu. Takımı Yeni Malatyaspor'un maç oynayacak durumda olmadığını belirten Vural, yetkililerden anlayış beklediğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde binlerce can kaybına yol açan deprem sonrası Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, acı dolu şekilde konuştu.

"10 ŞEHİRE BOMBA ATSANIZ BÖYLE OLMAZ"

"10 ŞEHİRE BOMBA ATSANIZ BÖYLE OLMAZ"

Yılmaz Vural: "Yardımcı antrenörümle ile dördümüzü gece saat 3'te Elazığ'a bıraktılar bizi. Oradan Malatya'ya geçip oradan da Gaziantep'e geçerek evladımızın defin işlemini tamamladık. Depremin merkezi Pazarcık ilçesinden geçtik. Orayı görseniz içiniz acır, bütün evler yıkılmış, akordeon gibi olmuş. Kardeşimizi, evladımızı kaybetmek acayip üzdü bizim camiamızı. 13,5 milyon insanı ilgilendiren 10 şehirde bomba atsanız böyle olmaz."

"AHMET'İMİZİN ODASININ ÖNÜNDEN GEÇECEKLER"

"AHMET'İMİZİN ODASININ ÖNÜNDEN GEÇECEKLER"

"Federasyonumuzdan ricamız Yeni Malatyaspor'u geri kalan bölümde bağışlasınlar. Devam edecek durumda değiliz. Federasyonumuzun yarın toplantısı var, karar verecekler. Şuan ki psikolojiyle yabancı oyuncularım şehri terk etti. Afrika'dan Avrupa'dan gelen var, gitmek istiyorlar, bunları engelleyemiyoruz. Türk oyuncularımın hepsi evlerinde, buraya getiremiyoruz onları. Çünkü Ahmet'imizin odasının önünden geçecekler. Bu psikolojiyle bu yarışa devam edecek durumda değiliz."

"KEŞKE ONLAR DA DÖNMESEYDİ"

"KEŞKE ONLAR DA DÖNMESEYDİ"

"Rize maçından sonra ben oyuncularıma 2 gün izin verdim. Malatyalı oyuncularım geri döndüler. Keşke onlar da dönmeseydi. Takımın diğer oyuncularına, direktörlerine bir şey olmadı."

LİGDEN ÇEKİLME KARARI

LİGDEN ÇEKİLME KARARI

"Şu an futbolun zamanı değil. Binlerce insanımız göçük altında, aileleri yas tutuyor, haberlerini bekliyor, cenazesini gömüyor. Biz de futbol oynayacağız. Söz konusu değil böyle bir şey. Şu an net bir karar almadık ama futbol oynayamayacağız. Yönetim kurulunu topladıktan sonra ligden çekilme kararını alacağız"

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