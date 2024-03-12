Yine inanılmaz bir itiraf: Kocası lüks hayat sözünü tutmayınca çıldırdı... "3 harflilerin suçu" deyince Esra Ezmeci kendini tutamadı

Hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelen Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Programa bu defa 5 yıllık evli olduğunu söyleyen kadın konuğun açıklamaları damga vurdu.
Eşinin onu sürekli oyalamasından sıkıldığını söyleyen konuk 'Benim aklıma bir fikir geldi ve evde yangınlar çıkartarak bunları üç harflilerin üzerine atmak' dedi.
Önce kibrit ile mutfağın perdelerini yaktığını söyleyen konuk, kayınvalidesi ve kayınpederinin üç harflilerin yaptığına inanmaması üzerine küçük küçük yangınlar çıkarmaya devam ettiğini ifade etti.