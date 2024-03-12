Yine inanılmaz bir itiraf: Kocası lüks hayat sözünü tutmayınca çıldırdı... "3 harflilerin suçu" deyince Esra Ezmeci kendini tutamadı

Hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelen Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Programa bu defa 5 yıllık evli olduğunu söyleyen kadın konuğun açıklamaları damga vurdu. Tepki çekmişti! Tesettüre girdiği anlar...



CANLI YAYINDAKİ İTİRAF ŞOKE ETTİ

Kocasının kendisine lüks bir yaşam sözü verdiği söyleyen konuk eşinin sözünü tutmadığını ve eşinin ailesiyle yaşamak zorunda kaldığını dile getirdi.

Bu duruma daha fazla dayanamadığını söyleyen kadın konuk başka bir eve çıkmak için yaptığı şeylerle Esra Ezmeci'yi bile şaşırttı.

'ÜÇ HARFLİLER...' Eşinin onu sürekli oyalamasından sıkıldığını söyleyen konuk 'Benim aklıma bir fikir geldi ve evde yangınlar çıkartarak bunları üç harflilerin üzerine atmak' dedi.

ESRA EZMECİ ÇOK ŞAŞIRDI Ezmeci ise bir dakika diyerek 'Böyle bir vaka vardı bizim programımızda da vardı. Yani evin içinde ateşler yangınlar çıksın bunu da üç harfliler yapsın diyelim diyorsun. Vallahi şeytanın aklına bile gelmez' dedi.