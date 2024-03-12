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  4. Yasak aşkıyla imam nikahı kıymış sosyal medya ayağa kalkmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı

Yasak aşkıyla imam nikahı kıymış sosyal medya ayağa kalkmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2024 10:27
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Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Selin Türkmen'in hayat verdiği Çimen karakterinin yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girmesi damga vurmuştu. Ünlü oyuncu tesettüre girdiği anları takipçileriyle paylaştı.

Yasak aşkıyla imam nikahı kıymış sosyal medya ayağa kalkmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor.

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Diziye son olarak Selin Türkmen'in canlandırdığı Çimen karakterinin yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girmesi damga vurmuştu. Dizinin o sahnesi sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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Kızılcık Şerbeti dizisine sosyal medyada; 'Bu kadar da olmaz', 'Artık çok sıktı', 'Bu kadarı gerçekten fazla' gibi yorumlar yapıldı.

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Selin Türkmen, TikTok hesabından tesettüre girdiği anlara ait kamera arkası görüntüleri paylaştı.

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Ekranda yayınlanmayan o görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.


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