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  4. Yine Mario Balotelli ve yine olay! Adana Demirspor'dan ayrılığı çok konuşulan yıldız futbolcudan 4 gündür haber alınamıyor...

Yine Mario Balotelli ve yine olay! Adana Demirspor'dan ayrılığı çok konuşulan yıldız futbolcudan 4 gündür haber alınamıyor...

15.09.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve birçok kulüple adı anılan Mario Balotelli'nin yeni adresi Sion olmuştu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen İtalyan golcü, yeni takımında da olay olmayı başardı. Yıldız futbolcu, 4 gündür kulübe hiçbir bilgi vermeden herhangi bir antrenmana katılmadı. Balotelli'nin sarhoş olduğu iddia edilen görüntüler ise sosyal medyayı salladı.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun başında bonservis bedeli olmadan Adana Demirspor'a transfer olan ve çıktığı 33 resmi maçta 19 gol - 6 asistlik bir performans sergileyen Mario Balotelli, yaz transfer döneminde Sion'un yolunu tutmuştu.

SION'DA DA OLAY OLDU

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yaz transfer döneminde ilgilendiği öne sürülen İtalyan golcü, yeni takımı Sion'da da olay oldu.

DÖRT GÜNDÜR KULÜBE HABER VERMİYOR

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Dört gündür takımla antrenmanlara katılmayan ve durumu ile ilgili kulübe herhangi bir bilgi vermeyen Balotelli'nin ortaya çıkan videosu ise sosyal medyada gündem oldu.

AYAKTA ZOR DURDU

Nau.ch'nin haberine göre; videoda Mario Balotelli olduğu iddia edilen kişinin İsviçre'nin Lozan şehrindeki bir mekandan çıkış yaparak, otoparka doğru iki kişinin yardımıyla sarhoş bir şekilde ilerlediği görüldü.

Kısa sürede milyonlarca kişinin izlediği video hakkında Mario Balotelli cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

MARIO BALOTELLI FOTOĞRAFLARI

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