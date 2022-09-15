Yine Mario Balotelli ve yine olay! Adana Demirspor'dan ayrılığı çok konuşulan yıldız futbolcudan 4 gündür haber alınamıyor...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun başında bonservis bedeli olmadan Adana Demirspor'a transfer olan ve çıktığı 33 resmi maçta 19 gol - 6 asistlik bir performans sergileyen Mario Balotelli, yaz transfer döneminde Sion'un yolunu tutmuştu.

SION'DA DA OLAY OLDU

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yaz transfer döneminde ilgilendiği öne sürülen İtalyan golcü, yeni takımı Sion'da da olay oldu.

DÖRT GÜNDÜR KULÜBE HABER VERMİYOR

Dört gündür takımla antrenmanlara katılmayan ve durumu ile ilgili kulübe herhangi bir bilgi vermeyen Balotelli'nin ortaya çıkan videosu ise sosyal medyada gündem oldu.

AYAKTA ZOR DURDU

Nau.ch'nin haberine göre; videoda Mario Balotelli olduğu iddia edilen kişinin İsviçre'nin Lozan şehrindeki bir mekandan çıkış yaparak, otoparka doğru iki kişinin yardımıyla sarhoş bir şekilde ilerlediği görüldü.

Kısa sürede milyonlarca kişinin izlediği video hakkında Mario Balotelli cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.