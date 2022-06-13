EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS 2022 ne zaman, kaç saat sürecek? YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olacak?

YKS 2022 ne zaman, kaç saat sürecek? YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olacak?

13.06.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 2022 ne zaman, kaç saat sürecek, sorusunun cevabı; yaklaşan üniversite sınavı öncesi birçok öğrenci tarafından merak edildi. Sınava giriş yerleri geçtiğİmiz günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinde erişime açılmıştı. Sınava girecek kişiler, sınav giriş belgelerini ÖSYM internet sitesi AİS ekranından alabiliyor. Peki YKS 2022 ne zaman? YKS kaç sat sürecek? İşte detaylar...

YKS ne zaman, kaç saat sürecek sorusunun yanıtı adaylar tarafından merak konusu oldu. 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarının açıklanacağı tarih ile YKS sınavının süresine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YKS 2022 NE ZAMAN?

YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.
ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

YKS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

YKS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika, 2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika, 3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika sürecektir.

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

İlginizi Çekebilir

Seks seslerinden rahatsız olup belediyeye şikayet ettiler!

Seks seslerinden rahatsız olup belediyeye şikayet ettiler!

Partiler çoğaldı, isyan ettiler! “Çıplak erkek sıkıntısı var”

Partiler çoğaldı, isyan ettiler! “Çıplak erkek sıkıntısı var”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.