YKS kaçta bitiyor? TYT bitiş saati nedir? TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS kaçta bitiyor? sorusunun yanıtı 18 Haziran Cumartesi günü ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayan üniversite sınavının ardından merak konusu oldu. Birçok kişi internette 'TYT bitiş saati nedir?' sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. Biz de YKS sınavı ile ilgili merak edilenler ile TYT, AYT ve YDT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.
YKS KAÇTA BİTİYOR 2022?
YKS sınavı ilk oturumu olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) bugün gerçekleştiriliyor. TYT’de 4 test bulunuyor. Saat 10.00'da başlayan sınavın süresi 165 dakikadır.
TYT BİTİŞ SAATİ NEDİR?
YKS'de 1.Oturum olan TYT 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. 120 soruluk sınav 165 dakika sürecek.
TYT, AYT, YDT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.
YKS SINAVINDA TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SÜRESİ
Oturumların süreleri ve tarihleri ise şöyle olacak: 1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi günü, saat 10.00), 120 soru 165 dakika, 2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar günü, saat 10.00), 160 soru 180 dakika, 3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar günü, saat 15.30), 80 soru 120 dakika