YKS kaçta bitiyor? TYT bitiş saati nedir? TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS kaçta bitiyor? sorusunun yanıtı 18 Haziran Cumartesi günü ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayan üniversite sınavının ardından merak konusu oldu. Birçok kişi internette 'TYT bitiş saati nedir?' sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. Biz de YKS sınavı ile ilgili merak edilenler ile TYT, AYT ve YDT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.