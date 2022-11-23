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  4. 'Yok artık!' Erling Haaland'ı isteyen 7. Lig takımından Cristiano Ronaldo için resmi açıklama!

'Yok artık!' Erling Haaland'ı isteyen 7. Lig takımından Cristiano Ronaldo için resmi açıklama!

23.11.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liglere verilen Dünya Kupası arasının ardından kulüpler transfere yönelmişti. Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği Cristiano Ronaldo'nun hangi takıma gideceği merak edilirken, daha önce Erling Haaland'ı 28 günlüğüne kiralamak isteyen İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United'dan flaş bir açıklama geldi. Ashton United, Cristiano Ronaldo'nun boşa çıkmasının ardından yine sosyal medyaya damgasını vurdu.

FIFA Dünya Kupası'nın heyecanı tüm futbolseverleri sararken, kulüpler de transfer çalışmalarına hız vermişti. Birçok yıldız futbolcunun yer aldığı turnuvada çok önemli isimler ise katılamamıştı. Manchester City'nin Dünya Kupası'na gidemeyen golcüsü Erling Haaland; liglere verilen arayı tatil yaparak geçirirken, İngiltere 7. Lig kulübü Ashton United'dan flaş bir hamle gelmişti.

BU KEZ DE RONALDO İÇİN AÇIKLAMA

ÖNCE HAALAND'A TEKLİF YAPTILAR

ÖNCE HAALAND'A TEKLİF YAPTILAR

Ashton United, Manchester City'e Erling Haaland'ı 28 günlüğüne kiralamak için resmi teklif yaptığını duyurmuştu.

BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

Manchester City'den bu teklife herhangi bir yanıt gelmezken, Ashton United cephesinden flaş bir açıklama daha yapıldı.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak ediliyordu.

YİNE YAPTILAR

YİNE YAPTILAR

İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United, Twitter'dan yaptığı açıklamayla yine sosyal medyada ses getirdi.

"RONALDO'YA TEKLİF YAPMAYACAĞIZ"

"RONALDO'YA TEKLİF YAPMAYACAĞIZ"

Ashton'ın açıklamasında, "Sosyal medyadaki haberlerin aksine kulübümüz, Manchester United'dan ayrılan Ronaldo için teklif yapmayacak" ifadeleri yer aldı.

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