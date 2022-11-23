'Yok artık!' Erling Haaland'ı isteyen 7. Lig takımından Cristiano Ronaldo için resmi açıklama!

FIFA Dünya Kupası'nın heyecanı tüm futbolseverleri sararken, kulüpler de transfer çalışmalarına hız vermişti. Birçok yıldız futbolcunun yer aldığı turnuvada çok önemli isimler ise katılamamıştı. Manchester City'nin Dünya Kupası'na gidemeyen golcüsü Erling Haaland; liglere verilen arayı tatil yaparak geçirirken, İngiltere 7. Lig kulübü Ashton United'dan flaş bir hamle gelmişti.
Ashton United, Manchester City'e Erling Haaland'ı 28 günlüğüne kiralamak için resmi teklif yaptığını duyurmuştu.
Manchester City'den bu teklife herhangi bir yanıt gelmezken, Ashton United cephesinden flaş bir açıklama daha yapıldı.
Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak ediliyordu.
İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United, Twitter'dan yaptığı açıklamayla yine sosyal medyada ses getirdi.
Ashton'ın açıklamasında, "Sosyal medyadaki haberlerin aksine kulübümüz, Manchester United'dan ayrılan Ronaldo için teklif yapmayacak" ifadeleri yer aldı.