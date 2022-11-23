'Yok artık!' Erling Haaland'ı isteyen 7. Lig takımından Cristiano Ronaldo için resmi açıklama!

FIFA Dünya Kupası'nın heyecanı tüm futbolseverleri sararken, kulüpler de transfer çalışmalarına hız vermişti. Birçok yıldız futbolcunun yer aldığı turnuvada çok önemli isimler ise katılamamıştı. Manchester City'nin Dünya Kupası'na gidemeyen golcüsü Erling Haaland; liglere verilen arayı tatil yaparak geçirirken, İngiltere 7. Lig kulübü Ashton United'dan flaş bir hamle gelmişti.