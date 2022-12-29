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Yok artık Galatasaray! Fenerbahçe'nin eski yıldızını Emre Belözoğlu'nun elinden alıyor

29.12.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta liderliği Fenerbahçe'nin elinden alan ve şu anda maç eksiği ile ikinci sırada bulunan Galatasaray'da tek hedef şampiyonluk... Sarı-Kırmızılılar tüm hesaplarını bu yönde yaparken yaklaşan ara transfer dönemi öncesi temaslarını sıklaştırmış durumda. Birçok isimle görüşme halinde olduğu bilinen Sarı-Kırmızılılar, gündemine çok konuşulacak bir ismi aldı. İşte detaylar...

Hasan Ali Kaldırım

Hasan Ali Kaldırım

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Bu sezon mutlak şampiyon olmak isteyen ve tüm hesaplarını bunun üzerine yapan Galatasaray'da ara transfer döneminin yaklaşmasıyla temaslar sıklaşmış durumda. Sarı-Kırmızılılar'da takımdan gönderilmesi gündemde olan Patrick van Aanholt'un yanı sıra Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir takıma katkısından memnun olmayan Sarı-Kırmızılı yönetim, sol bek mevkisine öncelik veriyor.

Çalışmalarını bu yönde sürdüren Galatasaray yönetiminden beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Medipol Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım için harekete geçtiği iddia edildi.

İLK TEMAS KURULDU 

İLK TEMAS KURULDU 

Takvim'in haberine göre; Sezon sonuna kadar kontratı bulunduğu Başakşehir'den ayrılacak tecrübeli futbolcunun menajeri Galatasaray ile transfer için ilk teması kurdu.

HOCADAN ONAY ÇIKTI

HOCADAN ONAY ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da çok yakından tanıdığı ve beğendiği 33 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ DA TAKİPTE 

BEŞİKTAŞ DA TAKİPTE 

Öte yandan tecrübeli oyuncunun tek talibi Galatasaray değil... Bir başka iddiaya göre Kaldırım'ın peşinde olan takımlardan bir diğeri de Beşiktaş... Ocak ayında Galatasaray futbolcunun transferi için resmi adımları atacak.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYDİ 

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYDİ 

Bu sezon Başakşehir'de 15 maçta 1186 dakika süre alan Hasan Ali Kaldırım 1 gol kaydetti. Kaldırım, hatırlanacağı üzere daha önce Fenerbahçe'nin dışında Kayserispor, Mainz, Kaiserslautern ve Koblenz ekiplerinde forma giymişti.

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