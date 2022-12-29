Yok artık Galatasaray! Fenerbahçe'nin eski yıldızını Emre Belözoğlu'nun elinden alıyor

Bu sezon mutlak şampiyon olmak isteyen ve tüm hesaplarını bunun üzerine yapan Galatasaray'da ara transfer döneminin yaklaşmasıyla temaslar sıklaşmış durumda. Sarı-Kırmızılılar'da takımdan gönderilmesi gündemde olan Patrick van Aanholt'un yanı sıra Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir takıma katkısından memnun olmayan Sarı-Kırmızılı yönetim, sol bek mevkisine öncelik veriyor.