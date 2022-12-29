Yok artık Galatasaray! Fenerbahçe'nin eski yıldızını Emre Belözoğlu'nun elinden alıyor

Bu sezon mutlak şampiyon olmak isteyen ve tüm hesaplarını bunun üzerine yapan Galatasaray'da ara transfer döneminin yaklaşmasıyla temaslar sıklaşmış durumda. Sarı-Kırmızılılar'da takımdan gönderilmesi gündemde olan Patrick van Aanholt'un yanı sıra Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir takıma katkısından memnun olmayan Sarı-Kırmızılı yönetim, sol bek mevkisine öncelik veriyor.
Çalışmalarını bu yönde sürdüren Galatasaray yönetiminden beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Medipol Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım için harekete geçtiği iddia edildi.
Takvim'in haberine göre; Sezon sonuna kadar kontratı bulunduğu Başakşehir'den ayrılacak tecrübeli futbolcunun menajeri Galatasaray ile transfer için ilk teması kurdu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da çok yakından tanıdığı ve beğendiği 33 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak bakıyor.
Öte yandan tecrübeli oyuncunun tek talibi Galatasaray değil... Bir başka iddiaya göre Kaldırım'ın peşinde olan takımlardan bir diğeri de Beşiktaş... Ocak ayında Galatasaray futbolcunun transferi için resmi adımları atacak.
Bu sezon Başakşehir'de 15 maçta 1186 dakika süre alan Hasan Ali Kaldırım 1 gol kaydetti. Kaldırım, hatırlanacağı üzere daha önce Fenerbahçe'nin dışında Kayserispor, Mainz, Kaiserslautern ve Koblenz ekiplerinde forma giymişti.