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Yolcu filmi konusu nedir? Yolcu filmi oyuncuları kimler?

28.08.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolcu filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra'nın oturduğu ve 2018 yapımı olan filmin senaryosu ise Philip de Blasi, Byron Willinger ve Ryan Engle tarafından yazıldı. Peki Yolcu filmi konusu nedir? Yolcu filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

2018 yapımı olan Yolcu filminin kadrosunda Liam Neeson ve Vera Farmiga gibi pek çok isim yer alıyor. Senaryosu Philip de Blasi, Byron Willinger ve Ryan Engle tarafından yazılan film bugün Show Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki Yolcu filmi konusu nedir?

YOLCU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yolcu filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Filmin konusu ve oyuncuları ise merak konusu oldu.
Filmde işe giderken her gün düzenli olarak banliyö trenini kullanmakta olan sigortacı Michael McCauley (Liam Neeson), bir gün sıradan bir yolculuk esnasında Joanna adında daha önce trende görmediği bir kadınla tanışır. Joanna (Vera Farmiga), trende bulunan ama oraya ait olmayan birini bulmasını ister, karşılığında tuvaletteki 75 bin doların sahibi olacaktır. Son durağa kadar pek çok sırrı çözmek zorunda kalan Michael, artık trendeki herkesin hayatından sorumlu olmuş olacaktır.

OYUNCULARI KİMLER?

OYUNCULARI KİMLER?
Liam Neeson - Michael MacCauley Patrick Wilson - Det. Lt. Alex Murphy Jonathan Banks - Walt Vera Farmiga - Joanna Sam Neill - Captain David Hawthorne Elizabeth McGovern - Karen MacCauley Killian Scott - FBI Ajanı Dylan Shazad Latif – Vince Andy Nyman - Tony Clara Lago - Eva Kingsley Ben-Adir – Ajan Garcia
Damson Idris - Ajan Denys Ben Caplan - Frank Letitia Wright - Jules Skateboarder Pat Kiernan – Kendisi Roland Møller - Jackson Florence Pugh - Gwen Edward Bluemel - Gwen'in erkek arkadaşı Dean-Charles Chapman - Danny MacCauley Ella-Rae Smith - Sofia Nila Aalia - Sherri Kobna Holdbrook-Smith - Oliver Colin McFarlane - Kondüktör Sam Adam Nagaitis - Kondüktör Jimmy
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