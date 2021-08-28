Yolcu filmi konusu nedir? Yolcu filmi oyuncuları kimler?

2018 yapımı olan Yolcu filminin kadrosunda Liam Neeson ve Vera Farmiga gibi pek çok isim yer alıyor. Senaryosu Philip de Blasi, Byron Willinger ve Ryan Engle tarafından yazılan film bugün Show Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki Yolcu filmi konusu nedir?

Filmde işe giderken her gün düzenli olarak banliyö trenini kullanmakta olan sigortacı Michael McCauley (Liam Neeson), bir gün sıradan bir yolculuk esnasında Joanna adında daha önce trende görmediği bir kadınla tanışır. Joanna (Vera Farmiga), trende bulunan ama oraya ait olmayan birini bulmasını ister, karşılığında tuvaletteki 75 bin doların sahibi olacaktır. Son durağa kadar pek çok sırrı çözmek zorunda kalan Michael, artık trendeki herkesin hayatından sorumlu olmuş olacaktır.