Yolcu filmi konusu nedir? Yolcu filmi oyuncuları kimler?

2018 yapımı olan Yolcu filminin kadrosunda Liam Neeson ve Vera Farmiga gibi pek çok isim yer alıyor. Senaryosu Philip de Blasi, Byron Willinger ve Ryan Engle tarafından yazılan film bugün Show Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki Yolcu filmi konusu nedir?
YOLCU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yolcu filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Filmin konusu ve oyuncuları ise merak konusu oldu.
Filmde işe giderken her gün düzenli olarak banliyö trenini kullanmakta olan sigortacı Michael McCauley (Liam Neeson), bir gün sıradan bir yolculuk esnasında Joanna adında daha önce trende görmediği bir kadınla tanışır. Joanna (Vera Farmiga), trende bulunan ama oraya ait olmayan birini bulmasını ister, karşılığında tuvaletteki 75 bin doların sahibi olacaktır. Son durağa kadar pek çok sırrı çözmek zorunda kalan Michael, artık trendeki herkesin hayatından sorumlu olmuş olacaktır.
OYUNCULARI KİMLER?
Liam Neeson - Michael MacCauley
Patrick Wilson - Det. Lt. Alex Murphy
Jonathan Banks - Walt
Vera Farmiga - Joanna
Sam Neill - Captain David Hawthorne
Elizabeth McGovern - Karen MacCauley
Killian Scott - FBI Ajanı Dylan
Shazad Latif – Vince
Andy Nyman - Tony
Clara Lago - Eva
Kingsley Ben-Adir – Ajan Garcia
Damson Idris - Ajan Denys
Ben Caplan - Frank
Letitia Wright - Jules Skateboarder
Pat Kiernan – Kendisi
Roland Møller - Jackson
Florence Pugh - Gwen
Edward Bluemel - Gwen'in erkek arkadaşı
Dean-Charles Chapman - Danny MacCauley
Ella-Rae Smith - Sofia
Nila Aalia - Sherri
Kobna Holdbrook-Smith - Oliver
Colin McFarlane - Kondüktör Sam
Adam Nagaitis - Kondüktör Jimmy
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