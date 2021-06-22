Yonca Evcimik beyaz süper mini elbisesiyle sere serpe uzandı

Yonca Evcimik, paylaştığı yeni fotoğrafıyla yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi. Süper minisiyle objektif karşısına geçen Yonca Evcimik’in fotoğrafına binlerce beğeni yağdı. 57 yaşındaki Yonca Evcimik'in süper minili pozuna hayranları övgü dolu yorumlar yaptı.

Yonca Evcimik yıllara meydan okuyor!

Ünlü şarkıcı, dansçı ve oyuncu Yonca Evcimik beyaz mini elbisesiyle çimlere sere serpe uzandığı fotoğrafıyla yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi.

Yaptığı şarkılar dışında Çılgın Bediş dizisindeki performansıyla da hafızalara kazınan Yonca Evcimik, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Yonca Evcimik, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Yonca Evcimik'in paylaşımı, takipçileri tarafından yoğun ilgi görürken Gonca Vuslateri de ünlü oyuncunun pozuna kayıtsız kalamadı.