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Yonca Evcimik beyaz süper mini elbisesiyle sere serpe uzandı

22.06.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılların es geçtiği şarkıcı Yonca Evcimik, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarının beğenisini kazanıyor. Şarkıcı, beyaz mini elbisesiyle çimlerin üstüne uzandığı fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine geldi.

Yonca Evcimik, paylaştığı yeni fotoğrafıyla yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi. Süper minisiyle objektif karşısına geçen Yonca Evcimik’in fotoğrafına binlerce beğeni yağdı. 57 yaşındaki Yonca Evcimik'in süper minili pozuna hayranları övgü dolu yorumlar yaptı.

Yonca Evcimik yıllara meydan okuyor!

Ünlü şarkıcı, dansçı ve oyuncu Yonca Evcimik beyaz mini elbisesiyle çimlere sere serpe uzandığı fotoğrafıyla yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi.
Yaptığı şarkılar dışında Çılgın Bediş dizisindeki performansıyla da hafızalara kazınan Yonca Evcimik, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
Yonca Evcimik, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Yonca Evcimik'in paylaşımı, takipçileri tarafından yoğun ilgi görürken Gonca Vuslateri de ünlü oyuncunun pozuna kayıtsız kalamadı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Yonca Evcimik'in son yayınladığı fotoğrafla da yine çok konuşuldu.
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Anahtar Kelimeler:
Yonca Evcimik Instagram
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