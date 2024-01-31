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  4. Yunanistan'da eleştirilerin hedefindeydi! Fatih Terim imza sonrası ilk kez konuştu

Yunanistan'da eleştirilerin hedefindeydi! Fatih Terim imza sonrası ilk kez konuştu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.01.2024 13:38 | Son Güncelleme:
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Kariyerine Yunan ekibi Olimpiakos'ta devam eden tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, İtalyan basınına verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Terim'in o sözleri...

Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'un başıan geçen Fatih Terim, son günlerde aldığı sonuçlarla Yunanistan'da gündem olurken, Yunan basını tecrübeli hoca için eleştirel ifadeler kullanmıştı.

Tüm bunlar yaşanırken tecrübeli çalıştırıcı İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN O SÖZLERİ...
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"KENAN'IN PERFORMANSINDAN MUTLUYUM"

"KENAN'IN PERFORMANSINDAN MUTLUYUM"

İtalya'da Juventus formasıyla gündemden düşmeyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili konuşan Fatih Terim "Kenan Yıldız'ın performansından çok mutluyum. Türkiye'deki herkes mutlu. Umut, bir yıldız doğabilmesidir. Kenan Yıldız, A Milli Takım'da da gol attı. Büyük bir yeteneğe sahip olduğunu kanıtlıyor. Gelecek onun olacak." dedi.

"MÜKEMMEL BİR TEKNİĞİ VAR!"

"MÜKEMMEL BİR TEKNİĞİ VAR!"

Kenan Yıldız ile ilgili sözlerine devam eden Fatih Terim "Mükemmel bir tekniği var. Topu çok iyi kullanıyor ve rakiplerine doğru dribbling yaparken her zaman tehlikeli oluyor. Kenan'ın fiziği oldukça iyi, hızlı. Pek de çocuk gibi görünmüyor. Ancak henüz 18 yaşında, her anlamda kendini geliştirmek durumunda. Juventus'ta olmak büyük bir avantaj. Juventus sadece bir takım değil, ayrıca bir okul. Massimiliano Allegri de dünya standartlarında bir teknik adam." ifadelerini kullandı.

"BANA GREALISH'I HATIRLATIYOR"

"BANA GREALISH'I HATIRLATIYOR"

Deneyimli teknik adam, Juventus'un efsane ismi Del Piero'ya benzetilen Kenan Yıldız için, "Kenan Yıldız'ın yeni Del Piero olmasını umuyoruz. Alessandro'ya her zaman saygı duymuşumdur. Kenan'da da idolü olan Del Piero'dan bir şeyler var ama özellikle soldan yaptığı driplinglerden sonra orta yaptığında bana biraz Manchester City forması giyen Grealish'i de hatırlatıyor." yorumunda bulundu.

ÇALHANOĞLU SÖZLERİ

ÇALHANOĞLU SÖZLERİ

"Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu mu?" sorusuna cevap veren Terim "Kesinlikle öyle. Oldukça zeki bir oyuncu, takımı organize ediyor, asist yapıyor ve gol atıyor. Hakan Çalhanoğlu, Avrupa düzeyinde en iyi oyun kuruculardan biri. Her gün daha iyiye gidiyor." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE İÇİN GURUR"

"TÜRKİYE İÇİN GURUR"

İki milli futbolcu ile ilgili sözlerine devam eden Fatih Terim "Hakan Çalhanoglu, teknik direktörlük kariyerimdeki evlatlarımdan biridir. Kenan Yıldız ise büyük bir yetenek. İki oyuncumuzun Inter ve Juventus arasındaki şampiyonluk mücadelesinde yer alması Türkiye için bir gurur kaynağı." dedi.

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Fatih Terim Panathinaikos Yunanistan son dakika ligi olimpiakos
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