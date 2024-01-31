Yunanistan'da eleştirilerin hedefindeydi! Fatih Terim imza sonrası ilk kez konuştu

"MÜKEMMEL BİR TEKNİĞİ VAR!"

Kenan Yıldız ile ilgili sözlerine devam eden Fatih Terim "Mükemmel bir tekniği var. Topu çok iyi kullanıyor ve rakiplerine doğru dribbling yaparken her zaman tehlikeli oluyor. Kenan'ın fiziği oldukça iyi, hızlı. Pek de çocuk gibi görünmüyor. Ancak henüz 18 yaşında, her anlamda kendini geliştirmek durumunda. Juventus'ta olmak büyük bir avantaj. Juventus sadece bir takım değil, ayrıca bir okul. Massimiliano Allegri de dünya standartlarında bir teknik adam." ifadelerini kullandı.