Yünü, şişi, tığı alan Diyarbakırlı kadınlar örgü örmek için parkta buluştu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Aile Destek Merkezinin düzenlediği etkinlikte bir araya gelen kadınlar, parkta örgü ördü.

Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nde (ADEM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında "Kadın isterse değişir her şey" sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında örgü ören kursiyerler, oyuncaktan çantaya, elbiseden süs eşyasına birçok ürün hazırlıyor.

Merkezdeki el işi atölyelerinde eğitim gören kadınlar, kullanılmayan örgü giysilerin ipleri ve diğer materyallerle yeni ürünler de hazırlayıp satarak aile bütçesine katkıda sağlıyor.

ADEM tarafından düzenlenen etkinliğe katılmak isteyen kadınlar, yünü, şişi, tığı alarak örgü örmek için 15 Temmuz Parkı'nda buluştu. Bir arada örgü ören, sohbet eden kadınlar maharetlerini sergiledi.

- "Hem örgü yapalım hem de beyin jimnastiği yapalım istedik"

ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine, kadınlardan gelen talebe göre, hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda eğitim programı düzenlediklerini söyledi.

Çetin, ADEM çatısı altında 20'ye yakın kurs bulunduğunu, bunlardan birinin de el sanatları kursu olduğunu ifade ederek, "Ayrıca Kur'an-ı Kerim, okuma yazma, İngilizce, pilates gibi kurslarımız da var. Kurslarımızın amacı kadınlarımızın hem sosyal hem de ekonomik açıdan gelişmelerine katkı sunmak." dedi.

Bugün de malzemeleri alıp, örgü örmek için parkta buluştuklarını ifade eden Çetin, örgü örmenin sağladığı faydalara değindi.

Çetin, "13 Haziran Örgü Günü olduğu için kadınlarla örgülerimizi alıp, parka geldik. Örgü yapmak Alzheimer hastalığını önlüyor, beyin jimnastiği yaptırıyor. Biz de açık alanda hem örgü yapalım hem de beyin jimnastiği yapalım istedik." diye konuştu.

- "Hem beden hem de ruh için önemli"

El sanatları alanında usta öğretici Aynur Hoşkan, örgü örmenin sağlığa faydalarını gördüklerini belirtti.

Hoşkan, "Stres attırıyor, beyin jimnastiği yaptırıyor, kol kaslarımız için de çok önemli. Hem beden hem de ruh için önemli. Sadece kadınlara özgü değil erkekler de örgü örüyor." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Aynur Özcan, bu işe ilk olarak atkı örerek başladığını anlatarak, daha sonra evdeki kazaklardan kızına çanta yaptığını belirtti.

Ardından örgü oyuncak yapmaya başladığını dile getiren Özcan, "Yeni yeni şeyler öğreniyorum ve hoşuma gidiyor. Komşularım beğenince kızlarının çeyizi için sipariş veriyorlar." şeklinde konuştu.

- "Ürettiklerimizi burada birbirimize gösterme şansımız oldu"

Meryem Şahin de zamanını değerlendirmek için başladığı örgü kursunda birçok şey öğrendiğini ifade ederek, kursun psikolojik olarak da faydasını gördüğünü söyledi.

Boş vakitlerini üreterek güzel bir şekilde değerlendirme şansı bulduğunu dile getiren Şahin, "Çocuk yelekleri örüyorum. Sosyal medyada bunları satmaya başladım. Bu şekilde aileme destek olmaya başladım. Örgü örmek rahatlatıyor beni. Oyuncak yapmaya da başladım. Becerimi fark ettim. Dünya Örgü Günü kapsamında parkta arkadaşlarımızla buluştuk. Ürettiklerimizi burada birbirimize gösterme şansımız oldu." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Zülfiye Gül Akbulut da böyle bir etkinlik olduğunu duyunca örgü malzemelerini alıp geldiğini belirtti.

Akbulut, "Örgü örmeyi çok seviyorum. Hele ki yaptıklarımı çocuklarımın, torunlarımın üzerinde görünce daha mutlu oluyorum. Psikolojik olarak beni çok rahatlatıyor. Canım bir şeye sıkıldığında örgüye dalınca unutuyorum." dedi.