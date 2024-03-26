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  4. Yunus Emre'nin kazancı gündem oldu! Acun Ilıcalı'nın jet ski kazasından zararı ağızları açık bıraktı

Yunus Emre'nin kazancı gündem oldu! Acun Ilıcalı'nın jet ski kazasından zararı ağızları açık bıraktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.03.2024 10:36
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Survivor All Star'da yürekleri ağızlara getiren bir kaza meydana geldi. Ödül oyununu kazanan kırmızı takım Turks & Caicos adalarına gitti. Kırmızı takımda Yunus Emre kullandığı jet ski'nin hakimiyetini kaybedince Nagihan'ın kullandığı jet ski'ye çarptı. Jet ski kazasının Acun Ilıcalı'ya zararı ağızları açık bıraktı.

Tv8'in sevilen yarışması Survivor All Star'da tansiyon bir an olsun düşmüyor.
Yarışmanın son bölümüne Yunus Emre'nin jet ski kazası damga vurdu.

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KAZANIN FATURASI AĞZILARI AÇIK BIRAKTI

Son ödül oyununu kazanarak Turks ve Caicos Adaları'nda ultra lüks bir villada konaklama hakkı kazanan Kırmızı Takım, rüya gibi bir eve yerleşti. Birçok yarışmacının ödülün keyfini çıkarıp jet ski'yle turladığı anlarda ise yürekler ağızlara geldi.
Kullandığı jet ski'nin kontrolünü kaybeden Yunus Emre, Nagihan'ın üzerine hızla ilerledi. Korkunç çarpışmanın sonunda Nagihan'ın kullandığı jet ski ortadan ikiye bölündü.

'ÖLDÜRÜYORDU BENİ...'

'ÖLDÜRÜYORDU BENİ...'
Korku dolu anlarda Nagihan ise 'Öldürüyordu beni, öyle gözü kör geldi ki. Bu adamla hiçbir şey yapılmaz. Abi ölüyordum lan ölüyordum!' diyerek sert çıktı.

ACUN ILICALI KAZANIN FATURASINI KESTİ

ACUN ILICALI KAZANIN FATURASINI KESTİ
Korkunç kaza ada konseyinde ele alındı ve Acun Ilıcalı Yunus Emre'nin faturasını kesti.
Ilıcalı Yunus Emre'ye 'Bundan sonraki herhangi bir ödülde kazandığın ödülde asla ve asla herhangi bir araçla buluşturmayacağız seni' dedi.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Yunus Emre Acun Ilıcalı
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