Yunus Emre'nin kazancı gündem oldu! Acun Ilıcalı'nın jet ski kazasından zararı ağızları açık bıraktı

Tv8'in sevilen yarışması Survivor All Star'da tansiyon bir an olsun düşmüyor.

Yarışmanın son bölümüne Yunus Emre'nin jet ski kazası damga vurdu. Fatih Terim'in kızı boşanıyor! Bomba iddia



KAZANIN FATURASI AĞZILARI AÇIK BIRAKTI

Son ödül oyununu kazanarak Turks ve Caicos Adaları'nda ultra lüks bir villada konaklama hakkı kazanan Kırmızı Takım, rüya gibi bir eve yerleşti. Birçok yarışmacının ödülün keyfini çıkarıp jet ski'yle turladığı anlarda ise yürekler ağızlara geldi.

Kullandığı jet ski'nin kontrolünü kaybeden Yunus Emre, Nagihan'ın üzerine hızla ilerledi. Korkunç çarpışmanın sonunda Nagihan'ın kullandığı jet ski ortadan ikiye bölündü.

'ÖLDÜRÜYORDU BENİ...' Korku dolu anlarda Nagihan ise 'Öldürüyordu beni, öyle gözü kör geldi ki. Bu adamla hiçbir şey yapılmaz. Abi ölüyordum lan ölüyordum!' diyerek sert çıktı.

ACUN ILICALI KAZANIN FATURASINI KESTİ Korkunç kaza ada konseyinde ele alındı ve Acun Ilıcalı Yunus Emre'nin faturasını kesti.