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Zehra Çilingiroğlu imaj değiştirdi! Son haliyle şaşkına çevirdi

06.08.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar’ın kızı olan Zehra Çilingiroğlu, bir süredir magazin gündeminde yer almıyor. Instagram hesabı bulunmayan Zehra Çilingiroğlu’nun son halini babası Kaya Çilingiroğlu paylaştı. Sempatik tavırları ve güzelliğiyle dikkat çeken Çilingiroğlu, magazin gündemine damga vurdu. Çiftin kızları her ne kadar magazinden uzak dursa da her haliyle gündeme damga vurmayı başarıyor. İşte Zehra Çilingiroğlu’nun son hali!

Zehra Çilingiroğlu, bir süredir Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Bir süre önce ayrılan çiftin bu kararı ise birçok iddiaya konu oldu. Zehra Çilingiroğlu’nun Alaattin Kadayfçıoğlu’ndan ayrılık nedeni olarak şiddet iddiaları ortaya atıldı. Ayrılık sonrasında bir süredir hayatında biri olmayan Zehra Çilingiroğlu, özel hayatının yanında tarzı ile de çok konuşuluyor. Verdiği kilolarla da dikkat çeken Çilingiroğlu’nun son halini babası Kaya Çilingiroğlu paylaştı.

İğne ipliğe döndü!

Hülya Avşar’ın Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, her ne kadar magazinden uzak dursa da sık sık gündemde yer alıyor.
Uzun zamandır gözlerden uzak olan Çilingiroğlu’nun son hali ise hayranları tarafından çok beğenildi.
Bir dönem Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu ile beraber olan Çilingiroğlu, bir süre önce sevgilisi ile yollarını ayırdı.
Çiftin ayrılık sebebi olarak ise şiddet iddiaları ortaya atıldı.
Uzun bir süredir kalbi boş olan Zehra Çilingiroğlu, verdiği kilolarla da dikkat çekti.
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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
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