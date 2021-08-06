Zehra Çilingiroğlu imaj değiştirdi! Son haliyle şaşkına çevirdi

Zehra Çilingiroğlu, bir süredir Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Bir süre önce ayrılan çiftin bu kararı ise birçok iddiaya konu oldu. Zehra Çilingiroğlu’nun Alaattin Kadayfçıoğlu’ndan ayrılık nedeni olarak şiddet iddiaları ortaya atıldı. Ayrılık sonrasında bir süredir hayatında biri olmayan Zehra Çilingiroğlu, özel hayatının yanında tarzı ile de çok konuşuluyor. Verdiği kilolarla da dikkat çeken Çilingiroğlu’nun son halini babası Kaya Çilingiroğlu paylaştı.

İğne ipliğe döndü!

Hülya Avşar’ın Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, her ne kadar magazinden uzak dursa da sık sık gündemde yer alıyor.

Uzun zamandır gözlerden uzak olan Çilingiroğlu’nun son hali ise hayranları tarafından çok beğenildi.

Bir dönem Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu ile beraber olan Çilingiroğlu, bir süre önce sevgilisi ile yollarını ayırdı.

Çiftin ayrılık sebebi olarak ise şiddet iddiaları ortaya atıldı.