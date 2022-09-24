Zeki Müren, ölümünün 26. yılında Bodrum'da şarkılarla anıldı

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, ölümünün 26. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen konserle anıldı.

Sanatçının mal varlığını bağışladığı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen anma etkinliği kapsamında, Bodrum Antik Tiyatro'da konser düzenlendi.

Konserde, farklı sektörlerdeki şirketlerin üst yöneticilerinden (CEO) oluşan "C-Majör İş'ten Sesler Korosu" sahne aldı.

Sunuculuğunu oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun yaptığı programda, Melihat Gülses ve Çetin Ķörükçü de solist olarak sahneye çıktı.

"Sanat Güneşi" olarak anılan Zeki Müren'in hayranları, konsere yoğun ilgi gösterdi. Müzikseverlerin zaman zaman şarkılara eşlik ettiği konserde, Zeki Müren'e ait eserler de seslendirildi.

Etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tuğgeneral Engin Durak ve Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen de katıldı.

Programın düzenlenmesine katkıda bulunanlara plaket verildi.