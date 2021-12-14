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  4. Zendaya'yı görenler gözlerini alamadı! Örümcek Adam galasında herkesin gözdesi oldu

Zendaya'yı görenler gözlerini alamadı! Örümcek Adam galasında herkesin gözdesi oldu

14.12.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filmi oyuncuları Tom Holland ve Zendaya filmin Los Angeles galasına birlikte katıldı. Zendaya, cesur kıyafet seçimiyle kırmızı halıda herkesten rol çaldı.

Merakla beklenen Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filminin Los Angeles galası dün yapıldı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya ile ünlü aktör Tom Holland galada tüm dikkatleri üzerine çekti.

Son dönemde yıldızı parlayan isimlerden olan Zendaya gala için tercih ettiği cesur elbisesiyle herkesten rol çaldı.

ELBİSESİ GÜNDEMDE

Filmde başrollerini paylaşan çift, kırmızı halıda birlikte poz verirken, özellikle Zendaya, cesur kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.
Her ikisi de 25 yaşında olan oyuncu çift, kameralara neşeli pozlar verdi.
Galaya Maison Valentino imzalı elbiseyle katılan Zendaya, örümcek maskeli haliyle de dikkat çekti. Emmy ödüllü Zendaya, stilini Christian Louboutin ayakkabılarıyla tamamlamıştı.
Cesur dekoltesiyle öne çıkan Zendaya, filmde Örümcek Adam’ı canlandıran sevgilisi Tom Holland başta olmak üzere, tüm kadrodan rol çaldı.
Tom Holland'ın süper kahramanı oynadığı ve Zendaya'nın onun sevgilisi Mary Jane'i (MJ) canlandırdığı Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un (Spider-Man: No Way Home) vizyona girmesinden önce çift, SiriusXM’e röportaj vermiş, aralarındaki boy farkının kendilerini asla etkilemediğini söylemişti.
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Anahtar Kelimeler:
Zendaya
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