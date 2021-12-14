Zendaya'yı görenler gözlerini alamadı! Örümcek Adam galasında herkesin gözdesi oldu

Merakla beklenen Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filminin Los Angeles galası dün yapıldı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya ile ünlü aktör Tom Holland galada tüm dikkatleri üzerine çekti.

Son dönemde yıldızı parlayan isimlerden olan Zendaya gala için tercih ettiği cesur elbisesiyle herkesten rol çaldı.