İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile su tankeri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi'ndeki hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz