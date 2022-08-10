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Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

10.08.2022 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Zeytinburnu'nda bir hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi'ndeki hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile su tankeri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, iş yerinin çatı katında alev alan izolasyon malzemelerine, merdivenli itfaiye aracı ile müdahale etti.

Polis, yangının olduğu bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

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yangın Zeytinburnu

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