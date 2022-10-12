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Ziraat teknikeri, devlet desteğiyle Kırşehir pekmezinin üretimine katkı sağlıyor

12.10.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat teknikeri, devlet desteğiyle Kırşehir pekmezinin üretimine katkı sağlıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de KOSGEB'den girişimcilik desteği alan ziraat teknikeri, bağından topladığı üzümden pekmez üretiyor.

KOSGEB'in girişimcilik eğitimini tamamladıktan sonra yaklaşık 16 bin lira hibe desteği alan ziraat teknikeri Sevda Özbir Emirzeoğlu, Ahi Evran Külliyesi'ndeki Zanaatkarlar Çarşısı'nda iş yeri açtı.

Mucur ilçesi Kurugöl köyündeki bağlarından topladığı üzümleri pekmez haline getiren Emirzeoğlu, çalışmasının her aşamasını görüntüleyip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Emirzeoğlu, AA muhabirine, Kırşehir pekmezinin lezzetiyle ünlü olduğunu, devlet desteğiyle bu ürünün tanıtımına katkı sunmayı istediğini söyledi.

Köyündeki bağdan üzümleri kendisinin topladığını ve pekmez yapımının her aşamasında emek verdiğini anlatan Emirzeoğlu, şunları kaydetti:

"Bağlarıyla, hikayeleriyle, kendine has kokusu, aromasıyla meşhur Kırşehir üzümü, bağ bozumundan sonra geleneksel yöntemlerle katkı maddeleri kullanılmadan pekmeze dönüştürülüyor. Pekmez, zorlu süreçten geçerek sofralara ulaşıyor. 6-7 kilogram üzümden 1 kilogram pekmez üretiliyor. Bağlarıyla meşhur, pekmez kokan şehrimizin üzümlerini markalaştırarak hem üretime hem de tanıtımına katkı yapmayı hedefledim."

KOSGEB desteğiyle üzüm sıkma makinesi aldığını vurgulayan Emirzeoğlu, yeni makinelerle tesis kurmayı planladığını ifade etti.

Ziraat teknikeri, devlet desteğiyle Kırşehir pekmezinin üretimine katkı sağlıyor

Ziraat teknikeri, devlet desteğiyle Kırşehir pekmezinin üretimine katkı sağlıyor

Ziraat teknikeri, devlet desteğiyle Kırşehir pekmezinin üretimine katkı sağlıyor

Ziraat teknikeri, devlet desteğiyle Kırşehir pekmezinin üretimine katkı sağlıyor

Ziraat teknikeri, devlet desteğiyle Kırşehir pekmezinin üretimine katkı sağlıyor

Ziraat teknikeri, devlet desteğiyle Kırşehir pekmezinin üretimine katkı sağlıyor

Ziraat teknikeri, devlet desteğiyle Kırşehir pekmezinin üretimine katkı sağlıyor

Ziraat teknikeri, devlet desteğiyle Kırşehir pekmezinin üretimine katkı sağlıyor

Ziraat teknikeri, devlet desteğiyle Kırşehir pekmezinin üretimine katkı sağlıyor

Ziraat teknikeri, devlet desteğiyle Kırşehir pekmezinin üretimine katkı sağlıyor

Ziraat teknikeri, devlet desteğiyle Kırşehir pekmezinin üretimine katkı sağlıyor

Ziraat teknikeri, devlet desteğiyle Kırşehir pekmezinin üretimine katkı sağlıyor

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Anahtar Kelimeler:
pekmez Kırşehir üretim

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