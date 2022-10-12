"Bağlarıyla, hikayeleriyle, kendine has kokusu, aromasıyla meşhur Kırşehir üzümü, bağ bozumundan sonra geleneksel yöntemlerle katkı maddeleri kullanılmadan pekmeze dönüştürülüyor. Pekmez, zorlu süreçten geçerek sofralara ulaşıyor. 6-7 kilogram üzümden 1 kilogram pekmez üretiliyor. Bağlarıyla meşhur, pekmez kokan şehrimizin üzümlerini markalaştırarak hem üretime hem de tanıtımına katkı yapmayı hedefledim."

Köyündeki bağdan üzümleri kendisinin topladığını ve pekmez yapımının her aşamasında emek verdiğini anlatan Emirzeoğlu, şunları kaydetti:

Ziraat teknikeri, devlet desteğiyle Kırşehir pekmezinin üretimine katkı sağlıyor

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