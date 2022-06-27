YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

27.06.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olanak sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

İlçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yol kenarındaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı.

Karayolları ekipleri de güzergahta önlem aldı. Yolda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekiplerince yolda temizleme çalışması yapıldı.

Öte yandan selde mahsur kalan 2 yavru köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Vatandaşlardan Nazlı Akoğlu, gazetecilere, her şeyin bir anda olduğunu belirterek, "Zararımız çok, hasar tespit yapılacak. Görüldüğü gibi dükkan sular altındı. 3 saattir çabalıyoruz, suyu atmaya çalışıyoruz. Ekipler zamanında geldi, onlar da çabaladı." diye konuştu.

Gökçebey ilçesinde de bazı derelerin taşma ihtimaline karşı ekipler önlem aldı.

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:12
Sabah
05:14
Öğle
13:01
İkindi
17:02
Akşam
20:38
Yatsı
22:30
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.