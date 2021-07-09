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Zonguldak'ta sağanakta derenin taşması sonucu su basan beldede hayat normale dönüyor

09.07.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu: - "Listelerimiz tamamlandı, Bakanlığımıza gönderilip oradan destek ne gelirse vatandaşlarımıza dağıtacağız"

Zonguldak'ın, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu otomobiller, tarım arazileri ile ev ve iş yerlerinin su altında kaldığı Ormanlı beldesinde selin izleri siliniyor.

Ereğli ilçesine bağlı beldede önceki gün kuvvetli sağanak sonrası belde merkezinden geçen derenin taşması sonucu 6 mesken, 67 iş yeri, 8 otomobil, 2 tarım aracı ile Bakırlık köyünde 18 ev zarar gördü.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, AA muhabirine, yaşanan olumsuzluğun ardından ilk andan itibaren vatandaşların yanında yer aldıklarını söyledi.

Yaraları sarmak için çalışmalara devam etiklerini belirten Çorumluoğlu, "Listelerimiz tamamlandı, Bakanlığımıza gönderilip oradan destek ne gelirse vatandaşlarımıza dağıtacağız. Şu anki aşamamız bu." diye konuştu.

Beldede esnaflık yapan Mustafa Akdeniz de hayatı normale döndürmek için dükkanlarda temizlik yaptıklarını anlatarak, "Dükkanımın içerisi çamur doldu. 40 santim kadar dükkanımın içerisine, depoya varıncaya kadar girdi. Alt raftaki ürünlerimin hepsi gitti, onları çöpe attık. Temizliğe devam ediyoruz. İki gündür sularımız da yok. Böyle bir sıkıntıda yaşıyoruz. Tabii büyük bir felaket yaşadık. Daha önce böyle yağmurlar yağıyordu ama bu şekilde hiç karşılaşmamıştık." ifadelerini kullandı.

Su basan pazar yerinde tezgah kuran İsmail Çelik ise belediyenin temizlik çalışmasının ardından yeniden tezgahlarını açtıklarını aktararak, biraz zararları olsa da yeniden çalışmaya başladıklarını ve ürünlerini satmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Zonguldak'ta sağanakta derenin taşması sonucu su basan beldede hayat normale dönüyor

- Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu: - "Listelerimiz tamamlandı, Bakanlığımıza gönderilip oradan destek ne gelirse vatandaşlarımıza dağıtacağız"

Zonguldak'ta sağanakta derenin taşması sonucu su basan beldede hayat normale dönüyor

Zonguldak'ta sağanakta derenin taşması sonucu su basan beldede hayat normale dönüyor

Zonguldak'ta sağanakta derenin taşması sonucu su basan beldede hayat normale dönüyor

Zonguldak'ta sağanakta derenin taşması sonucu su basan beldede hayat normale dönüyor
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