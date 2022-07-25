Zonguldak'ta Yıldız Tilbe, Koray Avcı ve Madrigal konser verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Yıldız Tilbe, Koray Avcı ve Madrigal konser verdi.

Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı’ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde düzenlenen festivalde alanı dolduranlar, şarkılara eşlik etti.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanatçılara kenti simgeleyen hediyeler takdim etti.

Konser nedeniyle ilçe merkezi trafik akışına kapatıldı, ilçeye giriş çıkışlarda uzun kuyruklar oluştu.

- Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü sahiplerini buldu

Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü, Portekiz’deki Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı’ya verildi.

Posbıyık, sıkıntılı bir süreçte önce Avrupa, daha sonra dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandırdığını söylediği Boyacı’ya teşekkür ederek, "Gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye gurur duyuyor. Festival Yürütme Kurulu toplandı, Türkiye’nin Nobeli sayılan Sevgi, Barış, Dostluk Ödülü'nü Sümeyye Boyacı’ya vermeyi kararlaştırdı." dedi.

Alanı dolduranların, "Helal olsun sana" sloganları ile duygulanan Boyacı da konuşmasında festivalde olmaktan ve bu ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Festivalde diğer ödülün sağlık çalışanlarına verildiğini anlatan Boyacı, "Dün akşam da ödüllendirilen, pandemide bizler için büyük fedakarlık yapan tüm sağlık çalışanlarımıza verilen bu ödül için Halil Başkan’a teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın motive edildiği anlara tanık olmak çok sevindirici." diye konuştu.

Festivalin temasının sevgi, barış ve dostluk olduğuna dikkati çeken Boyacı, şunları kaydetti:

"Bu festivalin temasını oluşturan ve almış olduğum ödüle ismini veren bu güçlü duyguların yanında, pes etmemek, disiplin, azim ve dürüstlük gibi değerleri önemsiyorum. Kıymetimizi ne kadar çalışırsak o kadar belirleriz. Başarıyı elde edene kadar yaşadığımız zorluklar sayesinde ortaya çıkıyor bu kıymetli değerler. Ben bunu bir elmasa benzetiyorum, tıpkı bir kömürün ezilip baskı altında kaldıkça elmasa dönüşmesi gibi. Biliyorum ki burada yüz binlerce genç arkadaşımızın da elmasa dönüşmeyi bekleyen bir potansiyeli var. Madalya alırken madalyayı her ne kadar boynumda taşıyor olsam da ben oraya gelene kadar beni de taşıyan insanlar var, onlar büyük emekler harcıyor. Herkese teşekkür ediyorum."

Alanı dolduranlar, dağıtılan Türk bayrakları ile Boyacı’yı uzun süre alkışladı.

Festival Yürütme Kurulu, Boyacı’nın 10 yıldır antrenörlüğünü yapan Mehmet Bayrak’a da teşekkür plaketi verdi.